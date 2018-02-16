Ишингер назвал войну на Донбассе самой большой угрозой международной безопасности

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал конфликт на Востоке Украины одной из самых больших угроз для международной безопасности.
Об этом он сказал в интервью DW.
По его словам, опасность заключается в неопределенной модели поведения Запада в отношении России.
«Одна из самых больших угроз — это неопределенность в отношении России. Вспомните Донбасс, Крым, Украина. Люди продолжают гибнуть ежедневно в этом конфликте», — пояснил он.
Также Ишингер подчеркнул угрозу для стран Североатлантического альянса (НАТО), которые несет конфликт на Ближнем Востоке, добавив, что чрезвычайно рискованной является ситуация, когда одна страна НАТО может противостоять другой.
«Трудно сказать, каким уровнем кризиса для НАТО это может закончиться, если произойдет реальное военное противостояние между силами Турции и США на Ближнем Востоке», — сообщил он.
Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности началась сегодня, 16 февраля 2018 года, в Германии. Участие в конференции примут более 20 руководителей государств и правительств, а также главы крупнейших международных компаний.
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