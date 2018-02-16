В ходе выступления на Мюнхенской конференции-2018 генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш заявил, что ООН готова стать платформой для разработки решений по кибербезопасности.

Об этом сообщает депутат Европейского парламента Мариэттэ Шаакэ в Twitter.

«ООН готова стать платформой для различных участников для разработки адекватных решений по вопросу кибербезопасности», — цитирует она Гуттериша.

Кроме того, Гуттериш отметил необходимость обеспечения соблюдения законов как онлайн, так офлайн.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках Мюнхенской конференция-2018 одним из главных вопросов станет будущее Евросоюза.

«Будем говорить о многих вещах, большинство вопросов совсем не второстепенные. Будет очень много мероприятий на полях конференции. Как мне кажется, один из главных вопросов — будущее ЕС. Мы пригласили французских и немецких министров обороны вместе начинать конференцию. Я также считаю, что есть большое желание у Германии и Франции совместно решать проблемы, строить Европу, которая защищает нас. Это замечательная идея, но как мы это сделаем на практике», — заявил председатель конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.