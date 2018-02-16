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Комиссия Киевсовета поддержала решение вывешивать флаг ОУН на праздники

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Комиссия Киевсовета поддержала решение вывешивать флаг ОУН на праздники

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей согласовала проект решения «Об использовании революционного флага ОУН на зданиях Киевсовета и районных в г. Киеве государственных администраций».

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Об этом сообщается на сайте КГГА.

Указанный документ также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Согласно проекту решения, возле здания Киевсовета, а также возле помещений райгосадминистраций будут поднимать революционный флаг ОУН в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы, в частности, 1 января — день рождения руководителя Провода ОУН Степана Бандеры, 22 января — День соборности Украины; 29 января — День памяти Героев Крут, 3 февраля — Создание ОУН и в другие дни — в целом 13 дней в году.

«Хочу отметить, что этот перечень дат не является исчерпывающим. То есть революционный флаг ОУН также может быть вывешен и в другие дни. Также, согласно этому проекту решения, Киевсовет рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, вывешивать стяг ОУН в определенные даты», — отметил соавтор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Владимир Бохняк.

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Напомним, что 30 января Львовский облсовет утвердил перечень дней, в которые на зданиях областной администрации и совета, а также органов местного самоуправления во Львовской области будут вывешивать красно-черный флаг.

Киевсовет, УПА, национализация, праздники, флаг, ОУН
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