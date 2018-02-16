Комиссия Киевсовета поддержала решение вывешивать флаг ОУН на праздники

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей согласовала проект решения «Об использовании революционного флага ОУН на зданиях Киевсовета и районных в г. Киеве государственных администраций».
Об этом сообщается на сайте КГГА.
Указанный документ также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.
Согласно проекту решения, возле здания Киевсовета, а также возле помещений райгосадминистраций будут поднимать революционный флаг ОУН в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы, в частности, 1 января — день рождения руководителя Провода ОУН Степана Бандеры, 22 января — День соборности Украины; 29 января — День памяти Героев Крут, 3 февраля — Создание ОУН и в другие дни — в целом 13 дней в году.
«Хочу отметить, что этот перечень дат не является исчерпывающим. То есть революционный флаг ОУН также может быть вывешен и в другие дни. Также, согласно этому проекту решения, Киевсовет рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, вывешивать стяг ОУН в определенные даты», — отметил соавтор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Владимир Бохняк.
Напомним, что 30 января Львовский облсовет утвердил перечень дней, в которые на зданиях областной администрации и совета, а также органов местного самоуправления во Львовской области будут вывешивать красно-черный флаг.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.692,05 0.1541
|2.735,15 0.1932
|100 евро
|3.350,88 0.3871
|3.424,55 0.4325
|10 рублей
|4,42 0.0051
|4,89 0.0068
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016