Порошенко: Гибридная война, которую ведет Россия, превращается в полномасштабную мировую гибридную войну

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что гибридная война, которую ведет Россия, превращается в полномасштабную мировую гибридную войну. Об этом глава государства заявил во время выступления на Мюнхенской конференции, которую транслировал телеканал «112 Украина».

«Сегодня нам не остается ничего другого, как признать, что гибридная война, которую ведет Россия, постепенно превращается в полномасштабную мировую гибридную войну», — заявил Порошенко.

Президент призвал противостоять попыткам России «уничтожить наше единство и разрушить наши демократии».

«Кремль не знает границ в своих скрытых намерениях. Нет страны, которая была бы так хорошо знакома с гибридной тактикой Москвы, как Украина. Вот почему я призываю весь мир: в наших с вами интересах противостоять попыткам России уничтожить наше единство и разрушить наши демократии», — заявил Порошенко.

Как сообщалось, министры иностранных дел Украины и России Павел Климкин и Сергей Лавров на полях Мюнхенской конференции 16 февраля обсудили вопрос освобождения заложников, а также введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, однако переговоры существенных результатов не принесли.