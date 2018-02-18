В Киеве проходит марш «Марш за будущее», организованный Рухом новых сил Саакашвили

В Киеве начался марш, организованный Рухом новых сил Михеила Саакашвили. Акция называется «Марш за будущее! За отставку Порошенко!».
Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, марш стартовал с парка им.Т. Шевченко с опозданием, поскольку шесть станций метро в центре Киева были закрыты в связи с анонимным звонком о минировании.
Организаторы накануне изменили маршрут движения. Планировалось, что марш закончится митингом на Майдане Независимости. Но поскольку там проходит ряд акций, в том числе памяти Героев Небесной сотни, решили провести вече на Михайловской площади.
Марш проходит без Михеила Саакашвили, который по процедуре реадмиссии был отправлен в Польшу, а затем отбыл в Амстердам, где находится его семья.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom/////////////////////////////////// 12:30
Тимошенко призывает не допустить досрочных парламентские выборов в Украине........==========PODDERSHUTE UVASHAEMUE UKRAINTSU EDINOI DRUSHNOI VSENARODNOI SEM''EI VASHEGO LIDERA IULIIU VLADIMIROVNU TIMOSHENKO===GARANTA STABIL''NOGO STANOVLENIIA DEMOKRATICHESKOGO UKRAINSKOGO GOSUDARSTVA......REITING KONDITERA PETRA POROSHENKO NISHE PLINTUSA POETOMU EKS=REGIONAL''NAIA STAIA ////BPP////// ///OB//// ///NF///// /////ZA SHUTTIA/////// STREMITSIA PROVESTI VNEOCHEREDNUE PARLAMENTSKIE VUBORU CHTOBU NE DOSHDAVSHUS'' MAKSIMAL''NOGO ROSTA VSENARODNOGO GNEVA ZAXVATIT'' FAL''SHUVUM SPOSOBOM BOL''SHUNSTVO PARLAMENTSKIX MEST DIKTUIA SVOIU VOLIU UKRAINSKOMU NARODU......NEOBXODIMO VUBROSIT'' IMENNO V 2019 LEGITIMNOM ZAKONNOM IZBIRATEL''NOM GODU EKS=REGIONAL''NUIU POROSHENKOVSKO=AXMETOVSKO=LEVOCHKINOVSKUIU SVORU IZ VLASTI I POLITIKI......//////BPP///// ///OB////// ///NF///// ///ZA SHUTTIA/////// NE DOLSHNU UITI V OPPOZITSUIU I STAT'' OPPOZITSUEI POTOMU CHTO OLIGARXI EKS=REGIONALU===PUTINISTU NE MOGUT BUT'' OPPOZITSUEI V DEMOKRATICHESKOM SVOBODOLIUBIVOM UKRAINSKOM OBSHESTVE......IULIIA TIMOSHENKO MIXAIL SAAKASHVILI VALENTIIN NALIVAICHENKO OLEG LIASHKO EGOR SOBOLEV SEMEN SEMENCHENKO===PROGRESSIVNUI AVANGARD STANOVLENIIA ISTINNOI DEMOKRATII===GUMANISTICHESKOI.......FAL''SHUVUE VUBORU 2019===REVOLIUTSUONNUI TSUVILIZATSUONNUI RUBIKON UKRAINSKOGO NARODA.....
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A TAKSHE PSEVDO POLITIKO=EKONOMICHESKIX PREOBRAZOVANII VLASTIAMI ROSSII POL''SHU VENGRII GERMANII I USA NICHEGO NE DAET UKRAINSKOMU NARODU NUSHDAIUSHEMUSIA V POVUSHENII OBORONOSPOSOBNOSTI A TAKSHE STANOVLENII NEZAVISIMUX DEMOKRATICHESKIX UPRAVLENCHESKIX INSTITUTOV GARANTIRUIUSHIX PLIURALIZM GUMANISTICHESKIX ANTIDESTRUKTIVISTKIX MNENII UKREPLIAIUSHIX NEZAVISIMOST'' UKRAINU A TAKSHE RAZVIVAIUSHIX MONOPOLIARNUI BRIUSSEL''SKII MONOTSENTRIZM.......RAZVITIE GUMANISTICHESKOI BRIUSSEL''SKOI DEMOKRATII A TAKSHE DOROGOI RABOCHEI SILU ZARABATUVAIUSHEI V ITOGE 1000=2000 EVRO V MESIATS IAVLIAETSIA REAL''NUM DOSTISHENIEM UKRAINSKOGO NARODA STAVSHEGO NA PUT'' INDUSTRIAL''NO=AGRARNOGO PROIZVODSTVENNOGO KAPITALISTICHESKOGO
VSESTORONNEGO SOVERSHENSTVOVANIIA.......VUVOD IZ VLASTI I POLITIKI V 2019 GODU AVTOKRATA PETRA POROSHENKO A TAKSHE //////BPP//////// ////////OB/////// /////NF////// /////ZA SHUTTIA////// I PRIXOD K VLASTI UKRAINSKIX LIDEROV PREZIDENTA GOSPOSHU IULII TIMOSHENKO PREM''ER MINISTRA GOSPODINA MIXAILA SAAKASHVILI A TAKSHE OPPOZITSUONNUX POLITIKOV GOSPODINA VALENTINA NALIVAICHENKO GOSPODINA OLEGA LIASHKO GOSPODINA EGORA SOBOLEVA GOSPODINA SEMENA SEMENCHENKO RASSHURIT NOVUE DEMOKRATICHESKIE ANTIDESTRUKTIVISTKIE GORIZONTU DLIA UKRAINSKOGO OBSHESTVA........PROGRESS UKRAINSKOGO NARODA===ETO TAKSHE PROGRESS AMERIKANSKOGO I EVROPEISKIX NARODOV LIKVIDIRUIUSHIX GEGEMONIZM IMPERIALIZM POLITSENTRIZM OLIGARXIZM NATSTUONAL=RASIZM VREDIASHIE DAL''NEISHEMU OB''EDINENIIU NARODOV EVRO=ATLANTIKI TSENIASHIX STOLITSU PROGRESSIVNOGO CHELOVECHESTVA GOROD BRIUSSEL''......SKOREISHAIA SMENA DESTRUKTIVISTOV DONAL''DA TRAMPA TEREZU MEI ANGELU MERKEL'' NA NOVUX GUMANISTICHESKIX DEMOKRATICHESKIX LIDEROV===ETO GARANTIIA SOZDANIIA ///////SSE//////====SOEDINENNUX STRAN EVROPU A TAKSHE BRIUSSEL''SKOI NADGOSUDARSTVENNOI PARLAMENTSKOI ZAKONODATEL'''NOI MODELI G28=200.....RAVNOMERNOE RAVNOPRAVNOE RAZVITIE USA KANADU BRITANII FRANTSUI GERMANII BEL''GII GOLLANDII DANII SHVETSUI FINLIANDII ISPANII ITALII BOLGARII RUMUNII POL''SHU VENGRII CHEXII SLOVAKII A TAKSHE PRIBALTIISKIX STRAN DOLSHNO STAT'' REAL''NOST''IU....SMENA NATSUONAL=RASISTOV DUDU KACHINSKOGO ORBANA BARTA DE WEIVERA FILIPA DE VINTERA===ETO PROGRESSIVNUI PRORUV EVROPEISKIX NARODOV SOZDAIUSHIX EDINUIU VSESTORONNE RAZVITUIU POLITICHESKUIU STRANU ///////EVROPA////// TSUVILIZATSUONNUI PRIMER DLIA VSEX STRAN I NARODOV.....VUBORU 2019===TSUVILIZATSUONNUI REVOLIUTSUONNUI RUBIKON UKRAINSKOGO NARODA......=========ODNA STOLITSA===ODNA STRANA===ODIN NAROD===CHELOVEK.....
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom/////////////////////////// PUTINIST TRUXANOV VERNULSIA V UKRAINU POTOMU CHTO POLUCHIL CHETKIE GARANTII OT DIKTATORA I EKS=REGIONALA PETRA POROSHENKO.......ANTI=KORRUPTSUONNUE STRUKTURU STREMIATSIA PRIVLECH'' KORRUPTSUONERA GENNADIIA TRUXANOVA K OTVETSTVENNOSTI I TOL''KO OT RESHENIIA PETRA POROSHENKO ZAVISIT BUDET LI OSUSHDEN LIBO OTSTRANEN OT VLASTI MER ODESSU LATENTNUI SEPARATIST TRUXANOV.......PO LIUBOMU RESTAVRATSUIA EKS=REGIONALIZMA===UKRAINSKOGO PUTINIZMA===ETO MRACHNAIA REAL''NOST'' POROSHENKOVSKOI POST=REVOLIUTSUONNOI UKRAINU......IDEALU REVOLIUTSUI DOSTOINSTVA RASTOPTANU UKRAINSKIMI OLIGARXAMI TOTAL''NO ZAVISIMUMI OT IMPERIALISTOV ROSSII GERMANII I USA KATEGORICHESKI NEVIDIASHIX UKRAINU DINAMICHNO RAZVIVAIUSHEISIA STRANOI.....IDEALU REVOLIUTSUI DOSTOINSTVA===ETO PRIXOD K VLASTI ANTI=BURSHUAZNUX SLOEV OBSHESTVA TOTAL''NO KONTROLIRUIUSHIX KAPITALISTICHESKII PROIZVODSTVENNUI PROTSESS EGOISTICHESKII FUNDAMENT KOTOROGO PREVOSXODIT PO KACHESTVENNUM PARAMETRAM INNUE FORMU SOBSTVENNOSTI......TOEST'' PROGRESSIVNOE USTROISTVO OBSHESTVA PARADOKSAL''NO===DEMOKRATICHESKOE GOSUDARSTVO PREDSTAVLENNOE IZBIRATEL''NUM BOL''SHUNSTVOM DOLSHNO UVASHAT'' CHASTNUIU EGOISTICHESKUIU INITSUATIVU ANTOGONISTICHNUIU PO OTNOSHENIIU K PROSTOMU VSENARODNOMU BOL''SHUNSTVU PREDSTAVITELI KOTOROGO DOLSHNU VSEGDA PRIXODIT'' K VLASTI......=======OGROMNOE MAKSIMAL''NOE UVASHENIE ODNOMU IZ UKRAINSKIX LIDEROV GOSPODINU MIXAILU SAAKASHVILI IZGNANIE KOTOROGO IZ UKRAINU IAVLIAETSIA OKONCHATEL''NUM DOKAZATEL''STVOM TOGO CHTO GOSPODIN SAAKASHVILI ISKRENNE SHELAET DOBRA UKRAINSKOMU OBSHESTVU I SDELAET VSE VOZMOSHNOE DLIA PROTSVETANIIA UKRAINU......REITING GOSPODINA SAAKASHVILI I //////RUX NOVUX SIL///// OCHEN''' VUSOKII V UKRAINE NO UKRAINSKOE OBSHESTVO DOLSHNO EDINOI DRUSHNOI SEM''EI IZBRAT'' PREZIDENTOM UKRAINU 2019 GOSPOSHU IULIIU TIMOSHENKO POTOMU CHTO DIKTATORU POROSHENKO TIASHELO BUDET REALIZOVAT'' TOTAL''NUIU FAL''SIFIKATSUIU VUBOROV 2019 PRI PODAVLIAIUSHEI PODDERSHKE UKRAINSKIM NARODOM LIDERA PARTII ///BAT''KIVSHUNA////// IULII TIMOSHENKO.......POROSHENKO I OLIGARXICHESKAIA RUGOVSKAIA KLIKA VOOBSHE NE OBOZNACHAIUT V SVOIX LSHUVUX REITINGAX GOSPODINA SAAKASHVILI I ///RNS//// A TAKSHE GOSPODINA NALIVAICHENKO I ////SPRAVEDLIVOST''/////// POETOMU NUSHNO VUBROSIT'' BARUGOVSKUIU STAIU ///BPP///// ///OB///// ///NF////// ///ZA SHUTTIA////// IZ VLASTI I POLITIKI.......=======CHEM BOL''SHE UKRAINTSU BIUTSHETNIKOV I NAEMNUX RABOTNIKOV UVASHAIUSHIX DEMOKRATICHESKIE ANTIDESTRUKTIVISTKIE IDEALU BUDUT PRIXODIT'' K VLASTI TEM LUCHSHE VU BUDETE SHUT'' I NAOBOROT===VLAST'' 10=DESIATI OLIGARXOV KONTROLIRUIUSHIX VSE I VSIA PREVRASHAET UKRAINU V BESPRAVNOE KOLONIAL''NOE GETTO......IULIIA TIMOSHENKO MIXAIL SAAKASHVILI VALENTIN NALIVAICHENKO OLEG LIASHKO EGOR SOBOLEV SEMEN SEMENCHENKO===NADESHDA STANOVLENIIA ISTINNOI DEMOKRATII===GUMANISTICHESKOI.......VUBORU 2019===REVOLIUTSUONNUI TSUVILIZATSUONNUI RUBIKON UKRAINSKOGO NARODA......