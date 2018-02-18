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МОК: один из российских спортсменов пойман на допинге в Пхенчхане

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МОК: один из российских спортсменов пойман на допинге в Пхенчхане

Международный олимпийский комитет (МОК) официально уведомил российскую команду в Пхенчхане о возможном нарушении антидопинговых правил одним из спортсменов. Об этом сообщил пресс-атташе российской команды Константин Выборнов.

«Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов», — сказал Выборнов.

Газета «Спорт-Экспресс» ранее сообщила, что положительную допинг-пробу сдал керлингист Александр Крушельницкий, выигравший на Олимпиаде в Пхенчхане бронзовую награду. В его пробе, по данным газеты, обнаружены следы мельдония.

Крушельницкий и его тренер Дмитрий Мельников сообщили журналистам, что ничего не знают о положительной допинг-пробе. Мельников рассказал, что Крушельницкий действительно принимал мельдоний, но закончил это делать в 2016 году, когда препарат был запрещен.

допинг, Пхенчхан, Олимпиада-2018
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Комментарии (1)
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Гость
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fhtrjh rtjrtj
fhtrjh rtjrtj 5 часов 47 минут назад

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

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