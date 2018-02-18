МОК: один из российских спортсменов пойман на допинге в Пхенчхане

Международный олимпийский комитет (МОК) официально уведомил российскую команду в Пхенчхане о возможном нарушении антидопинговых правил одним из спортсменов. Об этом сообщил пресс-атташе российской команды Константин Выборнов.

«Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов», — сказал Выборнов.

Газета «Спорт-Экспресс» ранее сообщила, что положительную допинг-пробу сдал керлингист Александр Крушельницкий, выигравший на Олимпиаде в Пхенчхане бронзовую награду. В его пробе, по данным газеты, обнаружены следы мельдония.

Крушельницкий и его тренер Дмитрий Мельников сообщили журналистам, что ничего не знают о положительной допинг-пробе. Мельников рассказал, что Крушельницкий действительно принимал мельдоний, но закончил это делать в 2016 году, когда препарат был запрещен.