Министр образования рассказала о пилотных школах НУШ

Пилотные 100 школ «Новой украинской школы» (НУШ) — это агенты изменений, которые являются опорой для реформы общего среднего образования, сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич во время рабочей поездки в Кировоградскую область, передает пресс-служба Министерства образования и науки (МОН).
«У нас уже есть первые результаты обучения детей в пилотных школах. И что самое важное — мы добились того, что дети хотят ходить в школу. Сейчас это одна из острейших проблем — потеря мотивации к обучению среди детей младшего возраста. Однако нужно понимать, что без финансовых вложений реализация реформы невозможна. 100 пилотных школ НУШ — это опора для реформы общего среднего образования, как и 1 млрд 870 млн грн, которые государство вложит в его старт», — сообщила Гриневич.
Отмечается, что на обеспечение учащихся начальных классов учебными средствами и мобильной мебелью предусмотрено 998,7 млн, на приобретение техники для начальной школы — 163,818 млн, на повышение квалификации учителей — 386,5 млн, на учебно-методическую литературу для начальных классов — 48,349 млн и на учебники для 1-го класса — 272,382 млн грн.
Всего государство предоставит 1 млрд 869 млн 812 тысяч гривен для старта НУШ.
Напомним, 16 февраля в МОН сообщили, что каждая национальная община сможет влиять на количество часов изучения родного языка в школе через учебный план.
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