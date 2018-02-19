Войти
Гройсман пообещал более стабильные цены в 2018 году
перспективы
Гройсман пообещал более стабильные цены в 2018 году
РФ развязывает новую ядерную гонку, − генсек НАТО
сигналы
РФ развязывает новую ядерную гонку, − генсек НАТО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

образование
RSS

Министр образования рассказала о пилотных школах НУШ

132
Министр образования рассказала о пилотных школах НУШ

Пилотные 100 школ «Новой украинской школы» (НУШ) — это агенты изменений, которые являются опорой для реформы общего среднего образования, сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич во время рабочей поездки в Кировоградскую область, передает пресс-служба Министерства образования и науки (МОН).

Читайте также: В Минобразования опровергли информацию об отмене родительских комитетов в школах

«У нас уже есть первые результаты обучения детей в пилотных школах. И что самое важное — мы добились того, что дети хотят ходить в школу. Сейчас это одна из острейших проблем — потеря мотивации к обучению среди детей младшего возраста. Однако нужно понимать, что без финансовых вложений реализация реформы невозможна. 100 пилотных школ НУШ — это опора для реформы общего среднего образования, как и 1 млрд 870 млн грн, которые государство вложит в его старт», — сообщила Гриневич.

Отмечается, что на обеспечение учащихся начальных классов учебными средствами и мобильной мебелью предусмотрено 998,7 млн, на приобретение техники для начальной школы — 163,818 млн, на повышение квалификации учителей — 386,5 млн, на учебно-методическую литературу для начальных классов — 48,349 млн и на учебники для 1-го класса — 272,382 млн грн.

Всего государство предоставит 1 млрд 869 млн 812 тысяч гривен для старта НУШ.

Читайте также: Киевсовет запретил политическую агитацию в школах

Напомним, 16 февраля в МОН сообщили, что каждая национальная община сможет влиять на количество часов изучения родного языка в школе через учебный план.

образование, Минобразования, школы, Лилия Гриневич
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 19 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.699,62 0.071 2.735,59 0.0002
100 евро 3.341,92 -0.0563 3.407,13 -0.1512
10 рублей 4,43 0.0015 4,90 0.0011
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Курс доллара в Украине: ждать ли стабильности?

Рынок «доллар-гривна» в Украине не перестает привлекать к себе внимание граждан. Новогодние горки завершились в начале февраля, когда на черном рынке продажа упала до 26,85. И вот, не прошло и недели, как курс зеленого снова пополз вверх и заставил население (электорат) поволноваться, перешагнув отметку 27,0. Что происходит с гривной и возможен ли стабильный валютный курс в Украине до конца года - попытаемся в этом разобраться в свете последних тенденций.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Обменный курс: сезонность, спекуляции и особенности 2018-го

Со второй половины января гривна на наличном рынке укрепилась на 4,7% - с 28,8 грн/$ до 27,5 грн/$ - и продолжает дальше отвоевывать позиции у доллара. Было ли это ожидаемо и какую динамику ожидать в дальнейшем?
Роман Шпек
Роман Шпек
председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины

Миссия МВФ: техническая или последняя?

В Украине часто говорят о победе там, где еще нужно много работать. Жаль, что приезд технической миссии МВФ, скорее всего, запишут в перечень побед и воспримут как неправильный сигнал: «Можно и дальше не выполнять обязательства, они все равно приедут».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016