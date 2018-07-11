США готовы ввести пошлины против товаров из Китая на $200 млрд

США подготовили дополнительный список импортируемых из Китая товаров на сумму $200 млрд для введения пошлин в размере 10%. Об этом сообщил в четверг представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Как он отметил в распространенном заявлении, администрация президента Дональда Трампа приняла решение пойти на такой шаг, поскольку Китай «не хочет изменить несправедливую торговую практику». «Это должный ответ в соответствии с действующим законодательством, призванный прекратить наносящую ущерб США торговую политику Китая», — заметил он.

Лайтхайзер напомнил, что в прошлую пятницу, в соответствии с ранее принятым Вашингтоном решением, Таможенная служба США начала взимать 25% пошлины на импортируемую из Китая продукцию, общая стоимость которой оценивается в $34 млрд. О сроках введения аналогичных пошлин еще на 284 наименования китайской продукции на сумму $16 млрд долларов администрация Трампа обещала объявить позже.

«Китай в ответ ввел пошлины на ввозимые из США товары на общую сумму $34 млрд и пригрозил добавить в этот список товаров еще на $16 млрд», — продолжил торгпред.

«Реагируя на эти ответные действия Китая и его нежелание изменить свою торговую практику, президент Трамп дал указание аппарату представителя США на торговых переговорах приступить к процессу введения 10% пошлин на дополнительную группу других импортируемых китайских товаров общей стоимостью $200 млрд», — добавил Лайтхайзер.

По его словам, список товаров, подпавших под 10% пошлину, будет опубликован «в ближайшие несколько дней» в правительственном вестнике Federal Register. Как уточнили во вторник другие представители администрации, ожидается, что пошлины на эту группу товаров будут введены примерно через два месяца.

Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд в год. Президент объявил 15 июня, что в связи с «кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике», США введут 25% пошлины на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Пекин выразил протест в связи с этим решением Трампа, охарактеризовав его как нарушение правил Всемирной торговой организации, и заявил, что предпримет аналогичные по масштабу меры.

Тогда глава Белого дома 18 июня поручил подготовить список китайских товаров на сумму $200 млрд для последующего введения пошлин в размере 10% на случай, если Пекин, по его словам, «продолжит настаивать на введении дополнительных пошлин» на продукцию из США. Более того, если Китай «вновь повысит свои пошлины», США «введут дополнительные пошлины» на другие товары стоимостью $200 млрд, заверил президент. При этом Трамп не раз подчеркивал, что не хочет начинать торговую войну с Пекином.