Трамп заявил, что страны НАТО плохо платят США за свою оборону

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО задолжали США за оборону.
«Многие страны НАТО, которые мы, как это ожидается, будем защищать, не только не дотягивают до выполнения своих обязательств (по расходам на оборону — Ред.) в 2% (от ВВП — Ред.) (что является низким), но также много лет просрочивают выплаты, которые не были произведены. Будут ли они возмещать это США?» — написал Трамп у себя в Twitter, находясь в самолете на пути в Брюссель, где пройдет саммит НАТО.
Many countries in NATO, which we are expected to defend, are not only short of their current commitment of 2% (which is low), but are also delinquent for many years in payments that have not been made. Will they reimburse the U.S.?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 июля 2018 г.
Саммит НАТО в Брюсселе пройдет 11-12 июля на фоне разногласий между США и европейскими странами в связи с решением Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки и угрозами вторичных санкций против европейских компаний, а также из-за введения американских пошлин на сталь и алюминий.
Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте в 2014 году договоренности о повышении расходов на оборону до 2% от ВВП, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.
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