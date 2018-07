Трамп заявил, что страны НАТО плохо платят США за свою оборону

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО задолжали США за оборону.

«Многие страны НАТО, которые мы, как это ожидается, будем защищать, не только не дотягивают до выполнения своих обязательств (по расходам на оборону — Ред.) в 2% (от ВВП — Ред.) (что является низким), но также много лет просрочивают выплаты, которые не были произведены. Будут ли они возмещать это США?» — написал Трамп у себя в Twitter, находясь в самолете на пути в Брюссель, где пройдет саммит НАТО.

Many countries in NATO, which we are expected to defend, are not only short of their current commitment of 2% (which is low), but are also delinquent for many years in payments that have not been made. Will they reimburse the U.S.?