В США подсчитали убытки от урагана «Флоренс»

Экономический ущерб для США от урагана «Флоренс» составляет от 38 до 50 миллиардов долларов. Такие расчеты представило аналитическое агентство Moody’s Analytics, сообщает Wall Street Journal.
Отмечается, что речь идет об ущербе, который нанесен недвижимости, транспортным средствам. Также учитывается недополученная прибыль местных предприятий. Общие выплаты страховых компаний после урагана составят от 1,7 до пяти миллиардов долларов.
Таким образом, ураган «Флоренс» станет седьмым в списке самых разрушительных ураганов в истории США. Наибольший материальный урон стране в 133,5 миллиарда долларов нанёс ураган «Харви», который обрушился на штат Техас в августе 2017 года. Следом за ним идёт «Мария» (120 миллиардов долларов) и «Ирма» (84,2 миллиарда долларов).
Американские штаты Северная и Южная Каролина оказались в центре урагана «Флоренс», который обрушился на страну 14 сентября. Ураган ослаб сначала до тропического шторма, а затем до тропического циклона, который принес большие осадки. В результате оказались затоплены значительные территории в обоих штатах, а также в соседней Виргинии. По последним данным, число жертв стихии составляет 41 человек.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016