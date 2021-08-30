Байден объявил о стихийном бедствии в Луизиане из-за урагана

Президент США Джо Байден объявил в штате Луизиана режим стихийного бедствия из-за урагана «Ида», сообщил Белый дом.

«Президент Джозеф Р. Байден-младший объявил о крупном стихийном бедствии в штате Луизиана и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к операциям по восстановлению, проводимыми властями штата и местными властями в районах, пострадавших от урагана «Ида», — говорится в сообщении.

Федеральная помощь включает программы поддержки граждан в восстановлении после бедствия, включая предоставление грантов на временное жилье и ремонт дома.

Ураган «Ида» обрушился на побережье Мексиканского залива 29 августа. Изначально ему была присвоена четвертая категория из пяти возможных, скорость ветра превышала 240 км/ч. Однако позже ураган стал ослабевать, скорость ветра опустилась до 180 км/ч, что по-прежнему грозит разрушениями, пишет CNN. Пока известно об одной жертве стихийного бедствия, на человека упало дерево.

Из-за урагана в Луизиане остались без света более 1 млн человек, в соседнем Миссисипи — 45 тыс. человек, следует из данных сервиса Power Outage. Стихийное бедствие также поменяло направление течения реки Миссисипи.