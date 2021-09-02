Не менее 22 человек погибли из-за урагана «Ида» в двух штатах США

По меньшей мере 22 человека погибли в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси из-за торнадо, ливней и наводнений, вызванных ураганом «Ида». Об этом в четверг сообщила телекомпания NBC со ссылкой на местные власти.

По их данным, в штате Нью-Йорк жертвами стихии стали восемь человек, в Нью-Джерси — 14. В обоих штатах объявлен режим ЧС. Среди погибших в Нью-Йорке — двухлетний ребенок и три женщины.

За несколько часов вечером и в ночь со среды на четверг в Нью-Йорке выпало 15-25 см осадков. На телефоны местных жителей поступили уведомления о возможных подтоплениях и торнадо. Основной ущерб пришелся на районы Бруклин и Квинс, где местные жители в социальных сетях сообщали о затоплениях улиц, домов, станций метрополитена. Ливни привели к временным перебоям в работе трех городских аэропортов, были отменены несколько матчей проходящего сейчас в мегаполисе Открытого чемпионата США (US Open).

В настоящее время в Нью-Йорке почти не ощущаются последствия наводнений. Общественный транспорт работает штатно, несмотря на введенный запрет на уличные парковки для уборки проезжей части, движение по мегаполису свободное, в городе с утра установилась ясная, солнечная погода.

В среду Национальный центр по наблюдению за ураганами из-за отголосков урагана «Ида» объявил об угрозе наводнений на северо-востоке США. Природное явление, которое специалисты характеризуют сейчас как посттропический циклон, движется в северо-восточном направлении со скоростью около 45 км/ч, затрагивая штаты Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд. Скорость ветра в его пределах не превышает 18 м/с. Специалисты предупреждают, что циклон сопровождается «сильными осадками и грозит наводнениями».