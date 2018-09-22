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Климкин рассказал, как Украина будет возвращать Донбасс

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Климкин рассказал, как Украина будет возвращать Донбасс

Резолюция Совета безопасности ООН по миротворческой миссии на Донбассе должна быть подготовлена сообща западными странами и Украиной и она давно уже готова, заявил в эфире радиостанции «Новое время» министр иностранных дел Павел Климкин.

По словам министра, проект резолюции не вносится в Совбез намеренно, чтобы не дать России возможность «сделать компромисс, который бы помешал реальной деоккупации». Климкин также заявил, что идеи Москвы о том, что миротворцы должны защищать Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ как вдоль линии соприкосновения, так и при перемещениях по территории самопровозглашенных республик, никто не обсуждал и обсуждать не собирается. «Не могут быть миротворцы, которые сидят вдоль линии соприкосновения. Должен быть, хотя и последовательный, но процесс захода на всю оккупированную территорию», — рассказал он.

Климкин назвал три составляющие этого проекта. Первая — это непосредственно миротворческие силы. Вторая — это полицейские силы. «Многие говорят, давайте соберем тяжелое оружие», — пояснил министр, — а кто начнет реальное разоружение, кто будет отвечать за безопасность?«. «И третий момент, против которого фантастически возражает Россия — это международная администрация», — добавил Климкин. По его словам, международная администрация должна заменить собой властные структуры так называемых ДНР и ЛНР.

Причем он уточнил, что количество миротворцев в этом случае не является самым принципиальным вопросом. «Как бы это ни парадоксально для кого-то выглядело, не так принципиально будет там на две тысячи меньше, или на две тысячи больше самих миротворцев, поскольку вопрос о тяжелом оружии мы как-то с ними наладим. А вот полицейские и международная администрация — это мегапринципиальный вопрос. Без этого вся эта логика работать не будет», — заверил министр.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что по его поручению успешно проведена работа по включению в повестку для 73-й Генеральной ассамблеи ООН пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

Генассамблея открылась 18 сентября, ежегодные общие прения пройдут с 25 сентября по 1 октября. Выступление президента Украины намечено на вторую половину дня 26 сентября.

Донбасс, миротворцы, Павел Климкин
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