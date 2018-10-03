Кабмин определил дату начала отопительного сезона

Правительство Украины приняло решение о начале отопительного сезона в стране с 15 октября, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы сегодня принимаем решение о начале отопительного сезона с 15 октября», — сказал он на заседании правительства в среду, после чего решение было принято.

Гройсман добавил, что важно смотреть не на календарные даты, а на текущую температуру.