Украина завершит отопительный сезон с запасами газа больше 7 млрд кубометров

Украина завершит отопительный сезон 2021/2022 годов с запасами газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) больше 7 млрд куб. м, заверила первый вице-премьер Юлия Свириденко.
«Даже под конец отопительного сезона у нас все равно в газохранилищах будет оставаться минимум 7 млрд куб. м», — сказала она в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей в Харькове в пятницу.
По данным АО «Укртрансгаз», на 10 февраля Украина располагает в ПХГ запасами 10,673 млрд куб. м. При этом благодаря потеплению и возобновившемуся с февраля импорту среднесуточный отбор из ПХГ в текущем месяце постепенно снижается.
Как сообщалось, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои «подземки» в режиме отбора более полугода — с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021-го, снизив запасы в них с 28 млрд 442,7 млн куб. м до 15 млрд 290,7 млн куб. м.
В 2021 году закачка газа в ПХГ Украины составила 3,589 млрд куб. м (в 2020 году — 13,621 млрд куб. м), отбор — 13,621 млрд куб. м (в 2020 году — 7,945 млрд куб. м).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016