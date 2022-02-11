Украина завершит отопительный сезон с запасами газа больше 7 млрд кубометров

Украина завершит отопительный сезон 2021/2022 годов с запасами газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) больше 7 млрд куб. м, заверила первый вице-премьер Юлия Свириденко.

«Даже под конец отопительного сезона у нас все равно в газохранилищах будет оставаться минимум 7 млрд куб. м», — сказала она в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей в Харькове в пятницу.

По данным АО «Укртрансгаз», на 10 февраля Украина располагает в ПХГ запасами 10,673 млрд куб. м. При этом благодаря потеплению и возобновившемуся с февраля импорту среднесуточный отбор из ПХГ в текущем месяце постепенно снижается.

Как сообщалось, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои «подземки» в режиме отбора более полугода — с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021-го, снизив запасы в них с 28 млрд 442,7 млн куб. м до 15 млрд 290,7 млн куб. м.

В 2021 году закачка газа в ПХГ Украины составила 3,589 млрд куб. м (в 2020 году — 13,621 млрд куб. м), отбор — 13,621 млрд куб. м (в 2020 году — 7,945 млрд куб. м).