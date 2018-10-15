В ближайшие дни в Украине будет рекордно теплая погода

16 октября в Украине сохранится сухая и теплая погода без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в северных областях местами 0-2° мороза, в южной части 6-11° тепла; днем 17-22°.
В Киеве — без осадков. Температура ночью 4-6° тепла, днем 18-20°.
17 октября в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей 7-12° тепла; днем 16-21°, на Закарпатье и юге страны до 23°.
В Киеве — без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 18-20°.
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