Bitcoin «ожил» - криптовалюта подорожала до $4000

В понедельник, 26 ноября, среднерыночная стоимость Bitcoin достигла отметки в $4100 после того как в воскресенье она установила годовой минимум на уровне в $3600. За прошедшие сутки цена монеты выросла на 9%, большинство крупнейших по капитализации криптовалют торгуются в «зеленой зоне». Курс токена XRP от Ripple увеличился на 10,7%, до $0,38, Ethereum — на 9,9%, до $117.
Общая стоимость рынка цифровых денег выросла на $12 млрд, сейчас она составляет $132 млрд, в январе 2018 г. этот показатель превышал $830 миллиардов.
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