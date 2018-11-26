Сегодня и завтра Украину засыплет снегом

Жителей Украины предупреждают об осложнении погодных условий: сильный снег и гололед. Снежный покров ожидается до 8-15 см. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
26 ноября и 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед.
26 ноября в столице и области гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с.
Как сообщает сайт Укравтодора, с 7:00 полиция начала в пределах Киевской области ограничивать движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования.
С 8:00 полиция начала пускать в столицу по 5 фур с интервалом в 5-10 мин.
Киевская мэрия призывает водителей частных авто воздерживаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе техники.
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