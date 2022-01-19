Насколько Bitcoin оправдал прогнозы на 2021 год и чего от него ждут в 2022 году?

В начале 2021 года Bitcoin стоил 29 тыс. долларов. Под конец года его цена выросла до 46 тыс. долларов, на пиках подбираясь вплотную к отметке 70 тыс. долларов. Насколько это было ожидаемо?

Аналитики первой регулируемой криптобиржи СНГ Currency.com вспомнили самые смелые прогнозы курса Bitcoin на 2021 год, а также посмотрели, что говорят эксперты о стоимости Bitcoin и других криптовалют в 2022 году.

Bitcoin не дотянул до 100 тыс.

В конце 2020 года бывший аналитик инвестбанков Bear Stearns и JPMorgan Тон Вейс предположил, что в течение 2021 года Bitcoin может подорожать до 100 тыс. долларов. Но на этом он не остановился. По его мнению, при благоприятном развитии событий первая криптовалюта могла подорожать до 200 или даже 300 тыс. долларов.

Похожую оптимистичную оценку выдвинул и управляющий директор американского банка Citibank Том Фитцпатрик. По его мнению, в 2021 году цена Bitcoin должна была вырасти до 318 тыс. долларов за единицу. По мнению Фитцпатрика, такому сценарию способствуют неопределенность в глобальной экономике и схожесть поведения биткоина с ценой золота в 1970-е годы.

Создатель модели stock-to-flow (S2F) для предсказания курса BTC PlanB в конце 2021 года предсказывал, что в 2021 году первая криптовалюта вырастет до 100 тыс. долларов, а при позитивном развитии ситуации - и до 280 тыс. долларов.

Еще один крайне оптимистичный прогноз курса BTC в 2021 году представил известный криптоэнтузиаст, венчурный инвестор-миллиардер Тим Дрейпер. В конце 2020 года он заявил, что Bitcoin достигнет отметки в 250 тыс. долларов.

Но эти ожидания не могут сравниться с прогнозом Джона Макафи, который скончался в июне 2021 года, но успел предсказать цену Bitcoin в конце 2021 года на уровне 1 млн долларов. Правда, такой же прогноз Макафи сделал и на 2020 год. Оба прогноза не сбылись.

Близкой к реальности был прогноз главы фонда управления цифровыми активами Morgan Creek Digital Марка Юско. По его прогнозу, цена Bitcoin в 2021 году должна оказаться в промежутке между 50 и 100 тыс. долларов. Основной причиной этого было бы появление большого количества спекулянтов, которые захотели стать участниками рынка. И здесь Юско немного ошибся. Основной тенденцией 2021 года стал как раз приход на рынок не спекулянтов, а институциональных инвесторов, которые вложили в Bitcoin значительные ресурсы.

Еще одним довольно близким к реальности прогнозом стало предположение аналитика Bloomberg Майка МакГлоуна, который считал, что стоимость BTC вырастет к концу 2021 года до 70 тыс. долларов. Эта отметка была почти достигнута в ноябре 2021 года.

Что ожидается в 2022 году?

Тим Дрейпер считает, что в 2022 году Bitcoin может вполне достичь 250 тыс. долларов. По его словам, биткоин выполняет роль защитного актива в периоды турбулентности на традиционных рынках и в течение пяти лет вытеснит фиатные валюты.

"В 2022 году биткоин будет стоить 250 тыс. долларов. Надо верить в это. Окружающие могут посчитать вас сумасшедшими, но это будет так", - сказал Дрейпер.

По мнению Тона Вейса, уже в I квартале 2022 года цена Bitcoin превысит 100 тыс. долларов - ту отметку, которую первая криптовалюта не смогла взять в 2021 году.

Отметку в 100 тыс. долларов также называет соучредитель децентрализованной сети Zap.org Ник Спанос. С ним согласен и трейдер Николас Мертен, который отмечает, что в ближайшие несколько месяцев BTC будет находиться в "боковике", а в марте 2022 года может вернуться к уверенному росту. При этом в самом оптимистичном сценарии цель Bitcoin - 200 тыс. долларов.

Трейдер PlanB более оптимистичен. По его мнению, Bitcoin может достигнуть 500 тыс. долларов уже в начале следующего года.

Что с альткоинами?

Bitcoin - хотя и первая, но далеко не единственная криптовалюта. Несмотря на то, что ценовые прогнозы других криптовалют звучат не столь громко, на определенные ориентиры можно опираться. Какие прогнозы по альткоинам на 2022 год уже озвучены?

Kpиптoaнaлитик и тpeйдep Бeнджaмин Koуэн считает, что целью второй по капитализации криптовалют Ethereum может быть отметка в 10 тыс. долларов, при позитивном сценарии ее стоимость может достичь 20 тыс. долларов. При это в начале 2021 года ETH стоил всего 730 долларов, в конце - более 4 тыс.

Стоимость Ripple в 2022 году, по мнению аналитиков FXStreet, может превысить 3 доллара за единицу. В случае успешного разрешения разбирательства с Комиссией по ценным бумагам США его цена может выйти в двузначное значение. 2021 год криптовалют начинала со значением 0,23 доллара за единицу, а заканчивает на уровне 0,8-0,9 доллара.

Цена Litecoin, как считают эксперты WalletInvestor, к концу 2022 года может вырасти до 407 долларов за единицу. При этом в начале 2021 год она составляла всего 126 долларов, а в конце года - порядка 150 долларов.

В целом, несмотря на определенное падение рынка криптовалют в конце 2021 года, большинство аналитиков ожидают продолжения бычьего тренда на рынке и в 2022 году. Конечно, некоторые прогнозы звучат весьма фантастично, однако на умеренный рост криптовалют рассчитывать можно. Этому может способствовать постепенная их легализация в мире, продолжающийся спрос институциональных инвесторов на крипту и повышение доверия со стороны рядовых пользователей.

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