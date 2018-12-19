Суд в США оштрафовал Google и Facebook из-за политической рекламы

Судья американского штата Вашингтон обязал компании Google и Facebook выплатить $455 тыс. для урегулирования претензий властей по делу о политической рекламе. Об этом говорится в заявлении генпрокурора штата Боба Фергюсона.

Google выплатит $217 тыс., а Facebook $238 тыс. по двум судебным искам, в которых компании обвинялись в несоблюдении законов штата о прозрачности политических объявлений. Как отмечается в заявлении, компании с 2013 года не выполняли требование о сборе, хранении и публикации информации о заказчиках такой рекламы на интернет-ресурсах.

По данным генпрокуратуры, кандидаты на политические посты и политические комитеты заплатили Google $1,5 млн за размещение политической рекламы, а Facebook — $5,1 млн.

Как заявил Associated Press представитель Facebook, компания удовлетворена урегулированием дела и намерена в дальнейшем исполнять требования штата. В Google заявили, что компания соблюдала законы Вашингтона до июня, когда штат ввел новые требования по раскрытию информации. Затем Google приостановил прием политической рекламы в штате, потому что не смог следовать новым правилам.

Дело в отношении Facebook и Google в штате Вашингтон было заведено в апреле после жалобы группы жителей штата.