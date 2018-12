Транспорт будущего? Илон Маск достроил тоннель под Лос-Анджелесом

17 декабря 2016 года Илон Маск в очередной раз попал в пробку где-то в Лос-Анджелесе — о заторах на дорогах в этом городе слагают легенды, и с расстройства написал в Twitter, мол, да сколько можно, соберу бур и выкопаю тоннель. Спустя пару часов предприниматель добавил, что не шутит и открывает фирму под ироничным названием The Boring Company (английское слово boring переводится и как «бурящая», и как «скучная», а аббревиатуру TBC можно расшифровать как to be continued, то есть «Продолжение следует»). Прошло два года — первый участок готов.

Какой получился тоннель?

Тестовый участок расположен в городке Хоторн в агломерации Лос-Анджелеса. Его общая длина — около 3 км, но первый отрезок короче. Тоннель начинается под парковкой у офиса другой компании Маска, SpaceX, и поворачивает к аэропорту. На карте тоннель выглядит Г-образным, но, судя по видеороликам Маска, поворот намного более плавный, чем можно было подумать.

В документах, опубликованных муниципалитетом в 2017 году перед публичными слушаниями, говорилось, что работы будут вести на глубине всего 7–13 м. Якобы этого достаточно, чтобы не потревожить никого на поверхности. Новостей о жалобах не было — судя по всему, подземную дорогу правда построили незаметно.

Открывающийся участок пролегает и под невзрачным домом, который выкупила The Boring Company. В гараже этого дома оборудован грузовой лифт для спуска в тоннель. Его установили, чтобы показать: новая транспортная система Маска без проблем вписывается в существующую инфраструктуру.

Использовать тоннель будут для дальнейших исследований и разработок в этой области. Он не станет частью транспортной системы, которую The Boring Company хочет построить в Лос-Анджелесе. Попасть внутрь можно только по приглашению. Когда тоннель больше не будет нужен, фирма Маска обязана его зацементировать.

Зачем выкапывать тоннели, если есть метро?

У транспортной системы Маска — она называется «Петля» (англ. Loop) — есть несколько существенных отличий от метро.

Во-первых, вместо вагонов используются тележки с электрическими моторами. На одно такое шасси помещается легковой автомобиль, а если сверху установить кузов, получится этакая маршрутка на 8–16 человек. В первом демонстрационном видео была изображена Tesla, но теперь The Boring Company уверяет, что приоритет будет отдан пешеходам и велосипедистам.

Промо-ролик The Boring Company

Во-вторых, поезд в метро останавливается на каждой станции, а в «Петле» транспорт следует экспрессом. За счет этого средняя скорость должна приближаться к максимальной (200–240 км/ч), а время в пути — сокращаться в несколько раз. Станции могут быть совсем крохотными, не больше пресловутого гаража, поэтому строить их можно тысячами. Это избавит от пробок под землей и позволит подъехать близко к нужному месту.

В-третьих, поездами в метро по-прежнему управляют люди, а в «Петле» нет машинистов — передвижение происходит в автоматическом режиме. Впрочем, если тоннельные перевозки когда-нибудь будут распространены повсеместно, наверняка к тому времени метро тоже перейдет на автопилот.

А что, насчет подземного транспорта есть сомнения?

В затее не уверен даже сам Маск. В сентябре во время скандального интервью Джо Рогану, где предприниматель покурил марихуану, он сказал: «Мы строим тоннель, отчаявшись из-за пробок на дорогах. Может, получится удачно, а может, нет». Основатель Tesla, SpaceX и Neuralink называет The Boring Company хобби, на которое уделяет 2–3% своего времени. Хобби это довольно дорогое: по данным CrunchBase, в фирму инвестировано $113 млн, из них почти $100 млн принадлежит Маску. Еще недавно в фирме работали всего несколько человек из SpaceX, да и то на полставки.

Некоторые проблемы The Boring Company перечислены на ее сайте. Прежде всего, бурить очень дорого. Маск любит приводить в пример проект на фиолетовой ветке метро в том же Лос-Анджелесе, который обошелся почти в $1 млрд за каждую милю.

Затраты команда Маска сокращает двумя способами. Во-первых, ширину тоннеля сократили до 4 м. Раньше в США такие рыли только под канализацию (как в мультсериалах о черепашках-ниндзя). Во-вторых, инженеры дорабатывают технику. По словам Маска, за 50 лет в этой отрасли ничего не изменилось, тоннелепроходческие машины по-прежнему двигаются медленнее улитки в 14 раз. Все принятые меры должны снизить расходы по крайней мере на порядок.

Вроде у Маска получается. Что-то еще не так?

О других трудностях Маск и сотрудники его фирмы вспоминают реже, если вообще говорят. Просто договориться о строительстве — уже непросто. The Boring Company собиралась построить в Лос-Анджелесе еще один экспериментальный тоннель, власти было дали добро, но местные жители подали коллективный иск — проект свернули в конце ноября.

Прокладка тоннеля — тоже дело хитрое. Критики Маска указывают на то, что под землей никогда не знаешь, на что наткнешься: бур может напороться на булыжник и сломаться, а ремонт в таких условиях может затянуться надолго. Стены тоннеля нужно укреплять. Маск собирается использовать для этого вырытый грунт прямо на месте, но есть ли уже для этого техническое решение, неизвестно. А когда тоннель готов и используется, конструкцию, проводку, вентиляцию и прочее нужно поддерживать в порядке.

Наконец, еще одна проблема пока скорее умозрительная. Маск мечтает, что тоннели можно будет рыть на разной глубине друг под другом, обычно речь идет о 30 уровнях, и якобы это не предел. Но если проделать столько ходов, не останется места под что-то еще. В статье, опубликованной в журнале Tunnelling and Underground Space Technology, урбанисты Хан Адмирал и Антония Корнаро пишут, что подземное пространство можно использовать с большей пользой, чем сейчас.

Под городами уже располагаются дата-центры, супермаркеты, архивы, библиотеки, галереи, бассейны, спортзалы, склады. Только обычно строительство идет хаотично. По мнению Адмирала и Корнаро, это никуда не годится — нужны стратегические планы развития территорий под нашими ногами. Насколько можно судить, когда власти одобряют проекты The Boring Company, ничего такого они в расчет не берут.

The Boring Company как-то связана с другими затеями Маска?

Формально The Boring Company — независимая компания, но одно название «Петля» (Loop) напоминает о концепции транспортной системы Hyperloop. В Hyperloop, которую пытаются воплотить в жизнь несколько компаний, в том числе SpaceX, тоже планируется использовать тоннель.

Разница в том, что по задумке из тоннеля в Hyperloop выкачивается воздух, чтобы снизить трение. За счет этого транспортная капсула сможет разгоняться до фантастических скоростей порядка 1000 км/ч. В городах такая система просто не нужна, зато на больших расстояниях способна заменить поезда и самолеты. На сайте The Boring Company Hyperloop тоже упомянута — судя по всему, на маленьких тоннелях инженеры обкатывают технологии и продолжение действительно следует.

Но, возможно, продолжение развернется не где-нибудь, а на Марсе. На планете, куда стремится Маск, нет магнитного поля — ничто не защитит колонистов от космической радиации. Выходов два: либо обшивать жилье защитными материалами, но с собой их не повезешь — тяжелые, а на месте произвести сложно; либо селиться в пещерах или... тоннелях.

Правда, чтобы вырыть убежище на Марсе, существующее оборудование не годится: первая проходческая машина, купленная The Boring Company, весила 1200 т. Для ее доставки понадобился бы целый космический флот. Но если инженеры действительно осуществят революцию в прокладке тоннелей, а Маск создаст колонию на соседней планете, бур там точно не помешает. Тогда будет символично, что история с бурением когда-то началась на парковке за офисом SpaceX где-то на отшибе Лос-Анджелеса.

