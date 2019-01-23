Сгоревшее возле Керченского пролива судно находилось под санкциями США и не могло зайти в порт

Один из кораблей, которые горели в районе Керченского пролива 21 января, находился под санкциями США и не смог зайти в порт. Пожар возник при попытке переброски топлива с одного судна на другое прямо в море. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Отмечается, что один из кораблей не смог зайти в свой обычный порт на юге РФ из-за санкционного риска. Сгоревшие суда, как утверждается, имеют те же названия (Maestro и Venice), что и два танкера-газовоза, включенные в консультативную записку по санкциям США в прошлом году за доставку топлива в Сирию. Любые операции с этими или другими судами, участвующими в транспортировке топлива в Сирию, могут повлечь санкционные ограничения.

Отмечается, что танкеру Maestro в последствии не позволили зайти в российский порт Темрюк. Такое решение приняли владельцы газового терминала в порту — компания «Мактрен-Нафта». Из-за невозможности зайти в порт суда могли прибегнуть к рискованной операции — переброске топлива с корабля на корабль.

Напомним, что в результате взрыва и пожара на двух судах под флагом Танзании в Керченском проливе 21 января погибли по меньшей мере 10 человек. Всего на обоих судах находился 31 человек, это граждане Турции и Индии.