В Конгресс США внесли новые санкции против России

В Конгресс США внесен законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act, SAILORS Act). Соответствующее заявление опубликовано на сайте одного из авторов законопроекта, члена палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур. Другими авторами инициативы выступили ее коллеги по палате демократ Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик.
«Конгресс Соединенных Штатов продолжает решительно осуждать опасное нападение России на военно-морской флот Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков», — говорится в совместном заявлении авторов законопроекта. «Международное сообщество не должно бездействовать, поскольку Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире. Соединенные Штаты и свободный мир должны усилить наказание для России за ее нападения до тех пор, пока каждый из 24 украинских моряков не вернется домой и суда не будут освобождены», — призывают конгрессмены.
Законопроект предусматривает введение санкций в отношении 24 высокопоставленных представителей ФСБ России их ближайших соратников. Авторы законопроекта призвали остальных коллег по палате поддержать их инициативу.
Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре минувшего года. Три корабля ВМС Украины были захвачены, моряки арестованы.
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