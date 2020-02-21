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Арбитраж ООН согласился рассматривать иск Украины против РФ в деле о нарушении Конвенции ООН по морскому праву

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Арбитраж ООН согласился рассматривать иск Украины против РФ в деле о нарушении Конвенции ООН по морскому праву

Международный суд ООН подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины против России о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения природных ресурсов Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Дело по морскому праву движется дальше! Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов", - написал он в Twitter в пятницу.

По его словам, решение касается в первую очередь незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполь и Бердянск.

Как сообщалось, в 2016 году Украина подала в Международный суд ООН иск против РФ о нарушении нею Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), в рамках которого был создан арбитраж для рассмотрения этого дела. 22 мая 2019 года Россия подала в Международный трибунал свои возражения о наличии у Арбитражного Трибунала юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. Позиции Украины и РФ были опубликованы в июне 2019 года на сайте Постоянной палаты третейского суда, о чем сообщил МИД Украины.

В частности, РФ считала, что у трибунала нет юрисдикции, потому что он не может определять, какое государство является суверенным относительно сухопутной территории Крыма. В то же время Украина настаивала на том, что Крым является частью Украины, что признано международным сообществом и резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, по мнению РФ, Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами, потому требования относительно режима внутренних вод выходят за пределы UNCLOS. Украина настаивала на том, что UNCLOS применяется к Азовскому морю и Керченскому проливу.

Россия также считала, что требования Украины, которые косвенно предусматривают делимитацию морских границ, являлись исключенными из-под юрисдикции Трибунала статьей 298 (1) (А) UNCLOS. Однако в Украине подчеркнули, что такие возражения РФ базировались на ее заявлении, что правовой статус Крыма изменился, и потому должно быть отклонено.

Россия считала, что требования Украины в этом деле касались военной деятельности, которая исключена из-под юрисдикции Трибунала статьей 298 (1) (В) UNCLOS, однако Украина полагала, что этот спор не касается военной деятельности.

РФ также считала, что суд, созданный в соответствии с Приложением VIII, а не Приложением VII, являлся надлежащей площадкой для рассмотрения требований Украины относительно рыболовства, защиты и сохранения морской среды и судоходства. Однако Украина назвала это утверждение безосновательним, поскольку обе стороны согласились на юрисдикцию согласно Приложению VII по спорам этого характера - и Украина не согласилась на юрисдикцию Приложения VIII по этому виду спора.

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В ноябре 2019 года Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в деле Украина против РФ о нарушении Россией двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Таким образом, суд вынес решение в пользу Украины, и теперь может перейти к рассмотрению дела по сути.

Кроме того, в мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву, расположенный в Гамбурге, принял решение, которым обязал РФ освободить три украинских корабля – буксир "Яны Капу" и два катера "Бердянск" и "Никополь" - и 24 украинских моряков, захваченных нею в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

ООН, Керченский пролив, Азовское море, Вадим Пристайко
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