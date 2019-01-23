Украина заняла 65-е место в рейтинге лучших стран мира по версии журнала US News & World Report, который опубликован на сайте издания в среду. Страны оценивались по девяти критериям: развитие туристической отрасли, инноваций, социальной сферы, культуры, темпам роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, а также сила и влияние на мировой арене, историческое наследие.
Первое место в рейтинге, в который вошли 80 стран, занимает Швейцария. За ней следуют Япония (поднялась на три строчки), Канада (опустилась на одну строчку), Германия (опустилась на одну строчку), Великобритания (опустилась на одну строчку), Швеция и Австралия, которая опередила США. Замыкают список Ангола (78 место), Иран (79) и Ирак (80). Россия заналяа 24-5 место, Казахстан — 68-е, а Беларусь 73-е.
По критерию силы и влияния в мире перовое место заняли США, второе — Россия, третье место досталось КНР.
Рейтинг был составлен US News & World Report при сотрудничестве с консалтинговой компанией BAV Consulting и Университетом штата Пенсильвания. Он основывается на результатах социологического опроса, проведенного среди около 21 тыс. человек со всего мира, в число которых входили как представители бизнес-элиты, так и обычные граждане.
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