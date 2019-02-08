В Украине бум подержанных электромобилей

В январе украинцы поставили на учет 441 электромобиль, по сравнению с прошлым годом спрос на электромобили в Украине вырос в 2,3 раза. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

Как и ранее, основную массу в «зеленом» сегменте авторынка составили подержанные автомобили, ввезенные из-за границы. В январе их было 404 шт.

Самым популярным электромобилем на украинском рынке остается Nissan Leaf. За месяц 231 автомобиль этой модели пополнил национальный автопарк.

А лидером среди новых электрокаров стал JAGUAR I-Pace, предпочтение которому отдали 13 автомобилистов. Стоит отметить, что в регистрациях прошлого месяца подержанных JAGUAR I-Pace не было вовсе.

Топ-10 первичного рынка электромобилей января выглядит следующим образом:

Nissan Leaf — 231 шт.

Renault Zoe — 29 шт.

Tesla Model S — 28 шт.

BMW i3 — 27 шт.

Fiat 500e — 24 шт.

Volkswagen е-Golf — 18 шт.

Tesla Model X — 16 шт.

Jaguar I-Pace — 13 шт.

KIA Soul EV — 11 шт.

Chevrolet Bolt і Mercedes-Benz B Electric Drive — по 10 шт.

Отметим, что потребительская активность на рынке новых легковых автомобилей с ДВС остановилась на отметке 5,2 тысячи машин, по сравнению с прошлым годом январский спрос на новые авто уменьшился на 21%.