В Украине бум подержанных электромобилей

В январе украинцы поставили на учет 441 электромобиль, по сравнению с прошлым годом спрос на электромобили в Украине вырос в 2,3 раза. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
Как и ранее, основную массу в «зеленом» сегменте авторынка составили подержанные автомобили, ввезенные из-за границы. В январе их было 404 шт.
Самым популярным электромобилем на украинском рынке остается Nissan Leaf. За месяц 231 автомобиль этой модели пополнил национальный автопарк.
А лидером среди новых электрокаров стал JAGUAR I-Pace, предпочтение которому отдали 13 автомобилистов. Стоит отметить, что в регистрациях прошлого месяца подержанных JAGUAR I-Pace не было вовсе.
Топ-10 первичного рынка электромобилей января выглядит следующим образом:
Nissan Leaf — 231 шт.
Renault Zoe — 29 шт.
Tesla Model S — 28 шт.
BMW i3 — 27 шт.
Fiat 500e — 24 шт.
Volkswagen е-Golf — 18 шт.
Tesla Model X — 16 шт.
Jaguar I-Pace — 13 шт.
KIA Soul EV — 11 шт.
Chevrolet Bolt і Mercedes-Benz B Electric Drive — по 10 шт.
Отметим, что потребительская активность на рынке новых легковых автомобилей с ДВС остановилась на отметке 5,2 тысячи машин, по сравнению с прошлым годом январский спрос на новые авто уменьшился на 21%.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016