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В Украине бум подержанных электромобилей

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В Украине бум подержанных электромобилей

В январе украинцы поставили на учет 441 электромобиль, по сравнению с прошлым годом спрос на электромобили в Украине вырос в 2,3 раза. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

Как и ранее, основную массу в «зеленом» сегменте авторынка составили подержанные автомобили, ввезенные из-за границы. В январе их было 404 шт.

Самым популярным электромобилем на украинском рынке остается Nissan Leaf. За месяц 231 автомобиль этой модели пополнил национальный автопарк.

А лидером среди новых электрокаров стал JAGUAR I-Pace, предпочтение которому отдали 13 автомобилистов. Стоит отметить, что в регистрациях прошлого месяца подержанных JAGUAR I-Pace не было вовсе.

Топ-10 первичного рынка электромобилей января выглядит следующим образом:

Nissan Leaf — 231 шт.
Renault Zoe — 29 шт.
Tesla Model S — 28 шт.
BMW i3 — 27 шт.
Fiat 500e — 24 шт.
Volkswagen е-Golf — 18 шт.
Tesla Model X — 16 шт.
Jaguar I-Pace — 13 шт.
KIA Soul EV — 11 шт.
Chevrolet Bolt і Mercedes-Benz B Electric Drive — по 10 шт.

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Отметим, что потребительская активность на рынке новых легковых автомобилей с ДВС остановилась на отметке 5,2 тысячи машин, по сравнению с прошлым годом январский спрос на новые авто уменьшился на 21%.

электромобили
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Пятница, 8 февраля 2019
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