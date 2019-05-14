В США начали разработку сверхзвукового пассажирского самолета

Частная американская компания Hermeus объявила в понедельник о привлечении начального капитала в проект создания собственного сверхзвукового пассажирского авиалайнера.
В соответствии с информацией, изложенной Hermeus, ее первым финансовым партнером стал венчурный фонд Khosla Ventures, расположенный в штате Калифорния. Кроме того, обеспечено «дополнительное участие со стороны частных инвесторов». Hermeus не уточняет общую сумму привлеченных средств и число партнеров. В компании заявили, что собранные денежные средства будут направлены на разработку и испытания силовой установки проектируемого самолета.
По свидетельству стартапа Hermeus, базирующегося в Атланте (штат Джорджия), речь идет о строительстве авиалайнера, который сможет развивать скорость более 5 Маха (порядка 6,2 тыс. км/час). Это позволит, к примеру, сократить время трансатлантического перелета из Нью-Йорка в Лондон с семи часов до полутора, подчеркивают в компании. Там не пояснили, на каком этапе находятся работы по созданию лайнера.
В состав руководства фирмы входят инженеры и предприниматели, ранее работавшие в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), частных американских компаниях, занимающихся различными проектами освоения космического пространства в коммерческих целях, включая SpaceX и Blue Origin, а также в корпорациях военно-промышленного комплекса (ВПК) США, в том числе Lockheed Martin.
Прототип собственного сверхзвукового самолета стартап рассчитывает создать примерно через пять лет. А серийное производство такого лайнера Hermeus хотела бы начать в течение 8-10 лет.
В 2018 году о намерении создать сверхзвуковой пассажирский самолет заявил гигант американского ВПК — корпорация Boeing. В 2016 году схожие планы огласили американские фирмы Virgin Galactic и Boom Technology.
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