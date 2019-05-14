Войти
Трамп пригрозил Китаю исходом из страны американских компаний
торговля
Трамп пригрозил Китаю исходом из страны американских компаний
Климкин поставил ультиматум Германии и Франции
позиция
Климкин поставил ультиматум Германии и Франции

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

В Сенате США подготовили санкции против строителей «Северного потока-2»

77
В Сенате США подготовили санкции против строителей «Северного потока-2»

Американские сенаторы — республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин — подготовили законопроект, согласно которому под санкции могут попасть европейские суда, участвующие в строительстве «Северного потока-2». Об этом со ссылкой на копию соответствующего документа пишет журнал Foreign Policy. В сенате США эта инициатива, по его данным, должна была быть представлена в понедельник, 13 мая.

Ограничения, уточняет издание, в частности, коснутся компаний, участвующих в прокладке глубоководных трубопроводов для российских энергетических проектов. При этом направлен документ, подчеркивает Foreign Policy, непосредственно против «Северного потока-2», который стал «причиной напряженности в отношениях между США и Германией».

Целью санкций, ввести которые предлагают Круз и Шахин, согласно законопроекту, станут суда, которые ведут укладку трубопроводов. В этой работе они, полагают авторы инициативы, используют «технологические ноу-хау, которые есть у западных энергетических компаний, но которых нет у России».

«Это одна из немногих областей, где, по сути, „Газпрому“ не хватает технических знаний и технологий для строительства трубопроводных проектов», — прокомментировала журналу ситуацию эксперт по евразийским энергетическим вопросам в Атлантическом совете Агния Григас.

Еще один высокопоставленный американский чиновник, знакомый с законопроектом, в комментарии изданию, указал, что пункты этого документа были смоделированы на основе предыдущих санкций США, которые были нацелены на экспорт иранской нефти.

Под санкции, уточняет журнал, в случае принятия нового двухпартийного законопроекта попадут физические и юридические лица, которые продают или арендуют суда для использования их в строительстве «Северного потока-2». Также законопроект предусматривает ограничения для тех, кто предоставляет для этих кораблей финансовую и техническую поддержку, а также страхует их.

Читайте также: В «Народном фронте» рассказали, какую дату инаугурации Зеленского поддержит парламент

Прежде, напоминает Foreign Policy, чиновники из администрации президента США Дональда Трампа неоднократно предупреждали о санкциях в случае, если строительство «Северного потока-2» не будет остановлено. Проект, о котором идет речь, предполагает строительство двух ниток трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря мощностью 55 млрд куб. м. Оператором строительства «Северного потока-2» выступает Nord Stream AG. Ее единственным акционером является ПАО «Газпром».

США, Украина и многие страны Европы выступают против строительства газопровода. «Северный поток-2», по их мнению, может предоставить России еще один инструмент для политического давления.

Северный поток-2
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 14 мая 2019
Понедельник, 13 мая 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Россия и Украина: есть ли свет в обреченном соседстве

«Паспортные» заявления и топливные ограничения - очередной враждебный шаг со стороны России. Но других вариантов у нее нет - во второй половине года ожидаются переговоры о продлении договора о транзите газа и карты у РФ довольно слабые. У Москвы нет вариантов - ей нужен кризис. Но далеко не факт, что военный кризис принесет России успех.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об учетной ставке

Череда религиозных и партийных праздников ослабила внимание «прогрессивной общественности» к решению НБУ от 25 апреля снизить учетную ставку. Впрочем, многие члены самопровозглашенных клубов по экономическому росту, в перерыве между посещением церкви и первомайской демонстрации, привычно «прошлись» по Нацбанку – мол жалкие 0,5 процентных пункта не поспособствуют святому делу ускорения экономического роста через оживление кредитования. Но для понимания ситуации нужно отойти от догматического мышления, сколь бы ни было сложно это многим сделать.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016