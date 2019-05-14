В Сенате США подготовили санкции против строителей «Северного потока-2»

Американские сенаторы — республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин — подготовили законопроект, согласно которому под санкции могут попасть европейские суда, участвующие в строительстве «Северного потока-2». Об этом со ссылкой на копию соответствующего документа пишет журнал Foreign Policy. В сенате США эта инициатива, по его данным, должна была быть представлена в понедельник, 13 мая.
Ограничения, уточняет издание, в частности, коснутся компаний, участвующих в прокладке глубоководных трубопроводов для российских энергетических проектов. При этом направлен документ, подчеркивает Foreign Policy, непосредственно против «Северного потока-2», который стал «причиной напряженности в отношениях между США и Германией».
Целью санкций, ввести которые предлагают Круз и Шахин, согласно законопроекту, станут суда, которые ведут укладку трубопроводов. В этой работе они, полагают авторы инициативы, используют «технологические ноу-хау, которые есть у западных энергетических компаний, но которых нет у России».
«Это одна из немногих областей, где, по сути, „Газпрому“ не хватает технических знаний и технологий для строительства трубопроводных проектов», — прокомментировала журналу ситуацию эксперт по евразийским энергетическим вопросам в Атлантическом совете Агния Григас.
Еще один высокопоставленный американский чиновник, знакомый с законопроектом, в комментарии изданию, указал, что пункты этого документа были смоделированы на основе предыдущих санкций США, которые были нацелены на экспорт иранской нефти.
Под санкции, уточняет журнал, в случае принятия нового двухпартийного законопроекта попадут физические и юридические лица, которые продают или арендуют суда для использования их в строительстве «Северного потока-2». Также законопроект предусматривает ограничения для тех, кто предоставляет для этих кораблей финансовую и техническую поддержку, а также страхует их.
Прежде, напоминает Foreign Policy, чиновники из администрации президента США Дональда Трампа неоднократно предупреждали о санкциях в случае, если строительство «Северного потока-2» не будет остановлено. Проект, о котором идет речь, предполагает строительство двух ниток трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря мощностью 55 млрд куб. м. Оператором строительства «Северного потока-2» выступает Nord Stream AG. Ее единственным акционером является ПАО «Газпром».
США, Украина и многие страны Европы выступают против строительства газопровода. «Северный поток-2», по их мнению, может предоставить России еще один инструмент для политического давления.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016