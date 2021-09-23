В РФ упал самолет Ан-26, выживших пока не нашли

Спасатели пока не нашли выживших при крушении самолета Ан-26 в Хабаровском крае РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника агентства, спасатели искали выживших с помощью специальной оптики с вертолета.

О том, что выживших после крушения нет, также сообщает источник ТАСС в экстренных службах, а также информагентство «Хабаровский край сегодня».

«Шансов выжить у экипажа фактически не было, самый крупный обломок самолета в длину не больше полуметра, они врезались в гору на полной скорости», — рассказал агентству один из членов поисковой группы. По его словам, самолет «просто разорвало на мелкие части».

Самолет Ан-26 с шестью членами экипажа, который проверял работу наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, исчез с радаров примерно в 40 км от Хабаровска 22 сентября.

Обломки удалось найти только утром 23 сентября, их обнаружил вертолет местного МЧС. Борт упал на сопку в природном заповеднике, в районе поселка Корфовский. Агентство «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на одного из участников поисково-спасательной операции сообщало, что обломки нашли в 13 км от поселка на высоте примерно 600 м на склоне хребта. К месту крушения отправили спасателей по земле.