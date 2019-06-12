Войти
Климкин назвал «сказками» заявления о скором вступлении Украины в ЕС
позиция
Климкин назвал «сказками» заявления о скором вступлении Украины в ЕС
Зеленский отменил назначение двух членов ВСП и объявил новый конкурс
официально
Зеленский отменил назначение двух членов ВСП и объявил новый конкурс

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

космос
RSS

Американская компания готова отправлять туристов на МКС за $52 млн

134
Американская компания готова отправлять туристов на МКС за $52 млн

Американская компания Bigelow Aerospace готова организовывать отправку туристов на Международную космическую станции (МКС) по цене $52 млн за место. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном во вторник на ее официальном сайте.

Предоставлять данные услуги будет одно из подразделений фирмы, которое называется Bigelow Space Operations. «На первоначальном этапе стоимость за место будет установлена примерно в размере $52 млн», — отмечается в документе.

Представители BSO зарезервировали в сентябре 2018 года для будущих космических туристов места на пилотируемых кораблях Crew Dragon компании SpaceX. Как следует из заявления, были достигнуты договоренности о четырех запусках. Каждый из них позволит отправить на МКС четырех человек на срок «от одного до, возможно, двух месяцев».

В BSO уточнили, что полеты будут возможны после того, как Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) даст официальное разрешение на применение таким образом Crew Dragon.

Ранее в текущем месяце NASA объявило о планах расширения коммерческой деятельности на борту МКС. Как отметил руководитель финансового управления космического ведомства Джефф ДеВитт, с 2020 года, в частности, NASA будет предоставлять возможность отправки на станцию космических путешественников. По словам ДеВитта, стоимость одной «путевки» составит около $58 млн. Он пояснил, что в конечном итоге цены станут устанавливать компании, которые будут осуществлять доставку астронавтов на станцию, в том числе Boeing и SpaceX.

Читайте также: NASA переводит ракеты на новый вид топлива

С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летали только российские «Союзы». Они доставляют российских, американских и других членов экипажа станции. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают, в частности, компании SpaceX и Boeing. Модернизированный корабль Crew Dragon компании SpaceX был запущен к МКС 2 марта в беспилотном режиме и впервые пристыковался к станции 3 марта.

МКС, Bigelow Aerospace
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 12 июня 2019
Вторник, 11 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как добиться устойчивых темпов роста экономики

В конце мая были опубликованы два прогноза касательно роста ВВП Украины в 2019 году. Прогноз Всемирного банка и консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли указывают на ожидания экономического роста в этом году на уровне 2,7%. То есть, до прошлогоднего уровня роста ВВП (3,3%) мы не дотягиваем 0,6 процентных пункта. Темпы экономической динамики порой принимают инерционный характер, поэтому прогнозы снижения темпов роста ВВП настораживают. Что же делать для слома этой негативной тенденции?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляции, процентных ставках и узких местах

В рыночной экономике существуют узкие места, т.е. места, в которых спрос превышает предложение. Для регулирования этих процессов государство может использовать фискальную политику, либо ограничивая спрос в узких местах, либо стимулируя в них предложение (рост производства). Но сейчас в качестве механизма, регулирующего спрос и предложение, а, как следствие, и инфляцию используются процентные ставки. Но они являются слишком грубым инструментом и влияют на всю экономику в целом, а не только на ее узкие места.
Артём Глущенко
Артём Глущенко
инвестор

Финансы объединяют

Несмотря на то, что у наших стран фондовый рынок застрял в развитии примерно на одном уровне, нам, безусловно, стоит обмениваться опытом, достижениями, возможно, перенять опыт у соседей с более развитым рынком - Латвии, Литвы, Эстонии, выработать совместный план развития. Можно сделать фондовый рынок открытым для инвестирования гражданам Украины и Беларуси, а возможно, и всего Балто-Черноморского союза. Ведь ничто так не объединяет людей и страны, как общий финансовый интерес.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016