Американская компания готова отправлять туристов на МКС за $52 млн

Американская компания Bigelow Aerospace готова организовывать отправку туристов на Международную космическую станции (МКС) по цене $52 млн за место. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном во вторник на ее официальном сайте.

Предоставлять данные услуги будет одно из подразделений фирмы, которое называется Bigelow Space Operations. «На первоначальном этапе стоимость за место будет установлена примерно в размере $52 млн», — отмечается в документе.

Представители BSO зарезервировали в сентябре 2018 года для будущих космических туристов места на пилотируемых кораблях Crew Dragon компании SpaceX. Как следует из заявления, были достигнуты договоренности о четырех запусках. Каждый из них позволит отправить на МКС четырех человек на срок «от одного до, возможно, двух месяцев».

В BSO уточнили, что полеты будут возможны после того, как Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) даст официальное разрешение на применение таким образом Crew Dragon.

Ранее в текущем месяце NASA объявило о планах расширения коммерческой деятельности на борту МКС. Как отметил руководитель финансового управления космического ведомства Джефф ДеВитт, с 2020 года, в частности, NASA будет предоставлять возможность отправки на станцию космических путешественников. По словам ДеВитта, стоимость одной «путевки» составит около $58 млн. Он пояснил, что в конечном итоге цены станут устанавливать компании, которые будут осуществлять доставку астронавтов на станцию, в том числе Boeing и SpaceX.

С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летали только российские «Союзы». Они доставляют российских, американских и других членов экипажа станции. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают, в частности, компании SpaceX и Boeing. Модернизированный корабль Crew Dragon компании SpaceX был запущен к МКС 2 марта в беспилотном режиме и впервые пристыковался к станции 3 марта.