NASA переводит ракеты на новый вид топлива

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) начнет использовать новый вид топлива, что, как ожидается, ускорит процесс подготовки ракет-носителей и сделает космические запуски более безопасными и эффективными. Об этом сообщает Engadget.
Как отмечается, основой топлива в большинстве современных ракет-носителей является гидразин — бесцветная и чрезвычайно токсичная жидкость. Из-за повышенного уровня опасности инженеры тратят больше времени на подготовку ракет к запускам и непосредственно их заправку топливом.
Однако в NASA нашли новый более безопасный заменитель топлива на гидразине — нитрат гидроксиламина, который поджигается благодаря окислителю. Это химическое соединение не только не является токсичным, но и более эффективно, чем топливо, используемое сейчас.
Издание пишет, что с помощью нового топлива NASA планирует улучшить производительность ракет на 50%. Это станет особенно полезным для миссий на Луну и Марс, поскольку ракеты смогут транспортировать груз на большие расстояния и тратить меньше топлива.
Ожидается, что новое топливо протестуют уже в конце этого месяца, когда некоммерческая организация Планетарное сообщество Green Propellant Infusion Mission (GPIM) отправит LightSail-2 на ракете компании SpaceX Falcon Heavy.
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