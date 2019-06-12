NASA переводит ракеты на новый вид топлива

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) начнет использовать новый вид топлива, что, как ожидается, ускорит процесс подготовки ракет-носителей и сделает космические запуски более безопасными и эффективными. Об этом сообщает Engadget.

Как отмечается, основой топлива в большинстве современных ракет-носителей является гидразин — бесцветная и чрезвычайно токсичная жидкость. Из-за повышенного уровня опасности инженеры тратят больше времени на подготовку ракет к запускам и непосредственно их заправку топливом.

Однако в NASA нашли новый более безопасный заменитель топлива на гидразине — нитрат гидроксиламина, который поджигается благодаря окислителю. Это химическое соединение не только не является токсичным, но и более эффективно, чем топливо, используемое сейчас.

Издание пишет, что с помощью нового топлива NASA планирует улучшить производительность ракет на 50%. Это станет особенно полезным для миссий на Луну и Марс, поскольку ракеты смогут транспортировать груз на большие расстояния и тратить меньше топлива.

Ожидается, что новое топливо протестуют уже в конце этого месяца, когда некоммерческая организация Планетарное сообщество Green Propellant Infusion Mission (GPIM) отправит LightSail-2 на ракете компании SpaceX Falcon Heavy.