Илон Маск запустит свою ракету к МКС

В Twitter компании SpaceX появилась фотография космического корабля Crew Dragon и ракеты-носителя Falcon 9, которые уже установлены на космодроме во Флориде. Сообщается, что они должны отправиться к МКС.
Издание Spectrum News указывает, что речь идет о тестовом запуске, который был изначально запланирован на 17 января, однако теперь Маск утверждает, что это событие произойдет через месяц.
В соответствии с планами американского бизнесмена, первый корабль должен достичь МКС и вернуться обратно без астронавтов. В дальнейшем запуски будут пилотируемыми.
Первые астронавты на кораблях проекта SpaceX должны отправиться в космос летом 2019 года.
В 2017 году Маск обещал отправить первых космических туристов на орбиту уже к концу 2018 года. Речь шла о недельном полете вокруг Луны. Однако этого так и не произошло.
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