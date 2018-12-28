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Экипаж МКС будет есть на Новый год мандарины

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Экипаж МКС будет есть на Новый год мандарины

Экипаж Международной космической станции взял с собой мандарины, чтобы полакомиться ими в канун Нового года, несмотря на то, что обычно эти фрукты в космос не возят, сообщил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем (ИМБП) Александр Агуреев.

«Вот что было доставлено на корабле, на котором к МКС прилетел экипаж: яблоки — четыре килограмма, грейпфруты — три килограмма и мандарины, тоже 3 килограмма. В соответствии с пожеланиями экипажа с набором поставляются 10 банок по 30 грамм икры паюсной осетровых рыб», — сказал Агуреев.

При этом он отметил, что обычно на станцию доставляют апельсины, потому что мандарины «не в очень хорошем состоянии доходят». Ради праздника решили сделать исключение.
Полноценный район

Также Агуреев рассказал, какие продукты были доставлены на станцию грузовым кораблем «Прогресс МС-10» 18 ноября. На орбиту привезли наборы овсяных каш с различными наполнителями, пюре из кураги, дробленую бруснику, чернослив, сладкий и соленый миндаль, крекеры, карамель, фруктовые палочки, бородинский и ржаной хлеб, несколько видов печенья и медовые коврижки.

Первое блюдо космонавты смогут выбирать из борща, рассольника, вермишелевого супа, супа из шампиньонов, горохового или овощного супов-пюре, харчо или зеленых щей.

В качестве основного блюда экипажу будут доступны белуга, осетр, карп с овощами в масле, говядина под майонезом, телятина с овощами, рыбные голубцы в томатном соусе, мясо-овощная запеканка, мясо цыплят, мясо с гречкой или перловкой, свинина тушеная со сладким перцем и щука в томатном соусе с вином и черносливом.

«Также „Прогресс“ доставил на орбиту быстрорастворимый напиток „Лесная сказка“, напиток „Северная вишня“, какао с молоком и сахаром, кисели клюквенный, яблочно-брусничный и яблочно-вишневый, кофе с сахаром и без, молоко коровье, чай (зеленый, черный и с ароматным лимоном) без сахара и с сахаром» — добавил Агуреев.

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Сейчас на станции работает всего один экипаж из трех человек, прибывших на станцию 3 декабря на корабле «Союз МС-11». Один россиянин — командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко. Новый год он встретит в компании американки Энн Макклейн и канадца Давида Сен-Жака.

МКС
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