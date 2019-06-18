Украинские банки в этом году покажут рекордную рентабельность

Рентабельность капитала банков в 2019 году существенно превысит 20%, которые являются условной нормой для банковских секторов развивающихся стран, сообщил директор департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук на презентации отчета о финстабильности во вторник, передает Интерфакс-Украина.

«За пять месяцев прибыль уже больше, чем за весь 2018 год (за пять месяцев 2019 года чистая прибыль банков — 23,4 млрд грн — Ред.). Мы убеждены, что рентабельность капитала в 2019 году существенно превысит 20%, которые являются условной нормой для банковских секторов развивающихся стран. Никаких рисков для снижения прибыльности в последующих кварталах мы на сегодня не видим», сказал он.

По словам Ваврищука, банки должны использовать высокие прибыли на формирование запаса капитала. В ближайшие годы требования к капиталу будут существенно повышаться: нужно будет формировать буферы консервации и системной важности (для системно важных банков), а также покрывать капиталом операционный и рыночный риски (сейчас только кредитный риск), — сказал он.