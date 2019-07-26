РФ не хочет заключать с Украиной долгосрочный контракт на транзит газа, – Reuters

Россия хочет заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу, чтобы выиграть время для завершения строительства газопроводов в обход украинской ГТС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 4 источника.

«Украина хочет долгосрочного, 10-летнего соглашения. Для нас это не выгодно. Для нас было бы лучше заключить однолетнее соглашение, чтобы успеть запустить „потоки“ („Северный поток-2“ и „Турецкий поток“ — ред.)», — заявил один из источников.

Собеседники издания в ЕС и два других источника, знакомые с планами «Газпрома», подтвердили такую позицию Москвы.

«ЕС, который является посредником в переговорах о транзите газа, пригласил обе стороны на новый раунд обсуждений 16 сентября», — сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Другой источник, знакомый с позицией РФ, заявил, что продолжение действующего контракта на короткий период будет «оптимальным вариантом» на фоне усилий Киева реформировать свою газовую систему.

«Понятно, что они (россияне) хотят прекратить транзит, высушить Украину. Они хотят краткосрочного контракта», — утверждает третий собеседник.

Напомним, 18 июня в «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.

В ответ «Нафтогаз» предлагает «Газпрому» контракт на «своп» газа вместо транзита как запасной вариант на случай, если «Газпром» не захочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы.

Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.