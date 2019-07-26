Кличко заявил, что в Офисе президента ему пытались навязать «смотрящих»

Городской глава Киева Виталий Кличко заявляет, что команда президента Владимира Зеленского пыталась подчинить его своим людям — Андрею Ваврышу или Александру Ткаченко. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, передает Украинская правда.

«У меня состоялась встреча с руководителем Офиса президента, мне потом поступил звонок — и господин Богдан заявил, что я должен корректировать свои действия в отношении процессов в городе с двумя персоналиями — я могу выбирать, с тем или иным. Были озвучены имена Ваврыш и Ткаченко. Этот звонок был где-то две или три недели назад», — сказал он.

В ответ Кличко спросил у Богдана, каковы официальные должности этих людей, чтобы участвовать в консультациях.

«После этого я также получил звонок от господина Ваврыша, мы встретились. Мы обсуждали возможность переезда Офиса президента с Банковой в „Украинский дом“ на Европейской площади», — заявил столичный мэр.

Напомним, Кличко также заявил, что считает незаконным разделение должностей мэра и главы КГГА.