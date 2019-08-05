ГБР расследует отмывание средств через схемы с ОВГЗ

Госбюро расследований открыло уголовное производство против ряда лиц и участников украинского фондового рынка, которые отмывали деньги через операции с облигациями внутреннего госзайма.
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева.
Отмечается, что схема действовала следующим образом: физические лица через посредников продавали юрлицам государственные облигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам. Таким образом, у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации — инвестиционный убыток.
Компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги.
Злоупотребление происходили сразу на нескольких украинских баржах: «Украинской бирже» и «Фондовой биржи ПФТС». К злоупотреблениям также причастны должностные лица этих бирж.
Напомним, ранее директор ГБР Роман Труба заявлял о наличии информации о хищении и злоупотреблениях при отчуждении и закупке государственных облигаций.
По предварительным данным, сумма ущерба составляет десятки миллионов долларов. По его словам, к этой схеме также причастны народные депутаты Украины.
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