ГБР вызвало полицейского как свидетеля по делу о ДТП Трухина

В Государственном бюро расследований (ГБР) сообщают, что вызвали полицейского, запись с боди-камеры которого была обнародована журналистами в рамках расследования ДТП с участием народного депутата Александра Трухина.

«Хочу начать с того, чтобы опровергнуть ложную информацию, которая сегодня распространяется в СМИ... никаких намерений сообщать подозрение полицейскому следователи не планируют», — сказала спикер ГБР Ольга Чеканова журналистам в понедельник в Киеве.

Она сообщила: «Следователи ДБР вызвали полицейского в качестве свидетеля, следователи намерены выяснить у него новые обстоятельства по делу, которые он озвучил журналистам, в том числе почему не сообщил на предварительном допросе в ГБР эту информацию».

По словам спикера ГБР, следователи изучили видео со всех камер от Полтавы до Киева, провели 4 экспертизы, в настоящее время проводится еще одна, заключительная экспертиза.

«Допрошено значительное количество свидетелей, в том числе народный депутат, другие участники ДТП, полицейские. ГБР обращалось официально в полицию, чтобы предоставили все материалы, но по неизвестным причинам эти материалы предоставлены не были», — добавила она.

Как сообщалось, журналисты издания «Украинская правда» обнародовали видео с камер полицейских, которые оформляли ДТП с участием Трухина, где зафиксирован факт предложения правоохранителям взятки в $150 тыс. за возможность оставить место ДТП. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским.

ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа 2021 года, пострадали шесть человек, в том числе двое детей.