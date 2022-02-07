ГБР вызвало полицейского как свидетеля по делу о ДТП Трухина

В Государственном бюро расследований (ГБР) сообщают, что вызвали полицейского, запись с боди-камеры которого была обнародована журналистами в рамках расследования ДТП с участием народного депутата Александра Трухина.
«Хочу начать с того, чтобы опровергнуть ложную информацию, которая сегодня распространяется в СМИ... никаких намерений сообщать подозрение полицейскому следователи не планируют», — сказала спикер ГБР Ольга Чеканова журналистам в понедельник в Киеве.
Она сообщила: «Следователи ДБР вызвали полицейского в качестве свидетеля, следователи намерены выяснить у него новые обстоятельства по делу, которые он озвучил журналистам, в том числе почему не сообщил на предварительном допросе в ГБР эту информацию».
По словам спикера ГБР, следователи изучили видео со всех камер от Полтавы до Киева, провели 4 экспертизы, в настоящее время проводится еще одна, заключительная экспертиза.
«Допрошено значительное количество свидетелей, в том числе народный депутат, другие участники ДТП, полицейские. ГБР обращалось официально в полицию, чтобы предоставили все материалы, но по неизвестным причинам эти материалы предоставлены не были», — добавила она.
Как сообщалось, журналисты издания «Украинская правда» обнародовали видео с камер полицейских, которые оформляли ДТП с участием Трухина, где зафиксирован факт предложения правоохранителям взятки в $150 тыс. за возможность оставить место ДТП. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским.
ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа 2021 года, пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
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