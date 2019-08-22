В Украине растет количество курильщиков электронных сигарет среди детей и подростков, – Forbes

Украина упустила из виду быстрое распространение электронных сигарет, которые не так безобидны, как это воспринимает широкая общественность. Об этом сообщает авторитетное американское издание Forbes, передает УНН.

«Philip Morris, чей продукт IQOS можно приобрести без ограничений практически в любом магазине, особенно быстро развивает этот новый украинский рынок», — говорится в материале.

Как отмечается, IQOS в Украине широко рекламируется как модная и якобы безвредная альтернатива вредным сигаретам.

«Кампания по выходу на рынок включала в себя сотни автомобилей и рекламных щитов с логотипами IQOS, здоровые модели, рекламирующие бренд, и массовая кампания, направленная на простых людей, на заправочных станциях и в магазинах», — говорится в статье.

Журналисты Forbes утверждают, что Philip Morris фактически превратила Украину в полигон, чтобы увидеть, что работает в их рекламной кампании IQOS, а что нет. И это происходит за счет молодежи.

Одной из проблем является уязвимость несовершеннолетних, которые воспринимают электронные сигареты как модный и безвредный способ курения. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня 20% украинских подростков курят электронные сигареты ежедневно.

Как отмечается в статье, властям Украины необходимо срочно вмешаться, чтобы остановить рост числа курильщиков электронных сигарет среди детей и молодежи, поскольку сегодня их реклама, в отличие от обычных сигарет, не запрещена.

В 2018 году специалисты Администрации по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами США пришли к выводу, что IQOS могут усиливать никотиновую зависимость. Ученые Калифорнийского университета заявили, что отсутствие горения табака в IQOS вовсе не означает безопасность новомодного устройства.

Пока нет ни одного подтверждения, что IQOS являются безвредными для здоровья и помогают побороть зависимость от сигарет, о чем говорит компания Philip Morris в своих массированных рекламных кампаниях. Напротив, экспертные заключения свидетельствуют, что в некоторых аспектах IQOS могут быть даже опаснее классических сигарет.