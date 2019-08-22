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Обмен пленными между Россией и Украиной: процесс пошел

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Обмен пленными между Россией и Украиной: процесс пошел

Вечером 20 августа, на следующий день после встречи президентов России и Франции, стало известно о переводе пятерых осужденных в России украинцев в московское СИЗО «Лефортово». О том, что они находятся именно в этом СИЗО, свидетельствовал факт принятия там передач от родственников Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко, о котором сообщила на своей странице в Facebook московская активистка Виктория Ивлева.

«В отношении этапированных в Москву пяти осужденных решается вопрос о выдаче их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в Российской Федерации», — сказал осведомленный собеседник российского «Интерфакса» 21 августа. О готовящейся передаче на Украину задержанных и осужденных граждан этой страны, в том числе 24 моряков, также сообщила со ссылкой на свои источники и газета «Коммерсантъ». В среду в «Лефортово» были приняты передачи еще для трех украинцев — Романа Сущенко, Алексея Сизоновича и Евгения Панова.

Предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на встрече Владимира Путина и Эмманюэля Макрона во Франции, сообщают российские СМИ со ссылкой на источник, знакомый с процессом переговоров. Тогда же, якобы, были достигнуты и договоренности о том, чтобы разблокировать вопрос об обмене удерживаемых лиц.

По другой информации, некоторые украинцы находятся в «Лефортово» как минимум с 16 августа, то есть они были переведены туда в преддверии визита российского лидера во Францию. Источник РБК, знакомый с ходом переговоров об обмене, заявлял, что решение о передаче моряков было принято «давно» и что, скорее всего, она произойдет в августе. Он также указывал, что возможна передача моряков под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

В ответ Москва рассчитывает на передачу ей бывшего главного редактора «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского (он был арестован в мае прошлого года) и других россиян. Как говорила ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова, 27 россиян на Украине находятся в местах лишения свободы, 23 — под подпиской о невыезде.

За что были задержаны и осуждены украинцы

24 украинских моряка были задержаны российскими пограничниками 25 ноября прошлого года на бронекатерах «Бердянск» и «Никополь» и буксире «Яны Капу» во время инцидента в Керченском проливе.

Александр Кольченко был в 2015 году приговорен к десяти годам колонии якобы за подготовку терактов в Крыму. Вместе с ним к 20 лет колонии был приговорен режиссер Олег Сенцов. Украина также требует его освобождения, но пока не известно, был ли он переведен из колонии в Москву.

Владимир Балух был осужден почти на пять лет за незаконное хранение оружия и боеприпасов и дезорганизацию деятельности учреждений.

Николай Карпюк и Станислав Клых, по данным российского следствия, во время первой чеченской кампании воевали в составе банды. В 2016 году Карпюк был приговорен к 22,5 года колонии строгого режима, Клых — к 20 годам.

Павел Гриб получил шесть лет якобы за призывы к терроризму.

Как обмен повлияет на российско-украинские отношения

Возвращение на Украину задержанных моряков и приговоренных к тюремным срокам граждан этой страны было приоритетом предыдущего президента страны Петра Порошенко и нынешнего — Владимира Зеленского. Последний дважды звонил Путину, и каждый раз тема возвращения моряков и других украинцев была одной из главных. Выдать Киеву Сенцова, Кольченко и других требовали и западные партнеры, в том числе члены «нормандской четверки» Франция и Германия.

Если обмен состоится, это будет существенным шагом вперед в отношениях Москвы и Киева, который необходим Зеленскому для реализации его предвыборной программы. Кроме того, обмен сделает возможным проведение как встречи на уровне лидеров в «нормандском формате», так и двусторонней встречи Путина и Зеленского.

До сих пор Россия настаивала, что для встречи «нормандской четверки» необходимо выполнение ранее достигнутых договоренностей. Обмен пленными и удерживаемыми лицами также назывался как одно из условий. О том, что встреча должна быть тщательно подготовлена, говорил и министр иностранных дел Германии Хайко Маас. «России следует воспользоваться своим влиянием, чтобы внести конструктивный вклад в реализацию минских соглашений. Поэтому скорое проведение встречи в „нормандском формате“ было бы крайне желательно, но для этого нам также потребуется перспектива реального прогресса по совершенно конкретным пунктам», — сказал Маас в интервью российским СМИ накануне своего приезда на переговоры с российским коллегой.

Хотя только обмена перечисленных граждан Украины и России может быть и недостаточно. С 2017 года не проводилось масштабных обменов пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Но здесь тоже есть определенный прогресс. Есть информация, что сейчас ведется работа по так называемой юридической очистке лиц, чтобы они не просто были переданы, а чтобы стороны не имели к ним претензий, то есть были бы закрыты уголовные дела.

Зачем это России

По итогам встречи Путина и Макрона на Лазурном Берегу, на которой мог быть согласован обмен, президент Франции предложил вернуть Россию в «Группу семи» (G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США Франция, Япония). Россия была полноправным членом объединения, носившем название «Группы восьми» с 1996 по 2014 год.

Как сообщила CNN, во вторник Макрон в телефонном разговоре с Дональдом Трампом обсудил целесообразность приглашения России на следующий саммит «Семерки», который пройдет в США в 2020 году. «Если кто-то сделал предложение вернуть Россию в группу, то к этому нужно отнестись серьезно», — сказал президент США во вторник. Присутствие России является «целесообразным» предложением, добавил он. Трамп не первый раз предлагает восстановить общение с Россией в этом формате. В прошлом году по итогам саммита «Семерки» он говорил, что тема возврата России в состав группы обсуждалась.

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Однако, как следует из последовавших комментариев, участие Москвы в работе «Семерки» также увязано с прогрессом в российско-украинских отношениях. Источник Reuters во французских дипломатических кругах заявлял, что участие России в G8/G7 будет зависеть от ситуации в Украине. Представитель правительства Германии Штефан Зайберт пока оснований для восстановления российского участия не нашел. Он напомнил, что из состава G8 Россия была исключена из-за войны в Донбассе и аннексии Крыма. «Обе ситуации сохраняются», — констатировал Зайберт.

обмен пленными, отношения с Россией
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