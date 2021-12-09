Войти
Путин назвал последствия вступления Украины в НАТО
дружба народов
Путин назвал последствия вступления Украины в НАТО
Зеленский положительно оценил переговоры Путина и Байдена
позиция
Зеленский положительно оценил переговоры Путина и Байдена

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

официально
RSS

Системы нагрева табака так же вредят здоровью, как и обычные сигареты

363
Системы нагрева табака так же вредят здоровью, как и обычные сигареты

Корпорации распространяют ложную информацию, что электронные системы нагрева табака безопасны, или менее вредны, или помогают бросить курить, но электронные сигареты так же вредят здоровью, как и обычные.

Об этом во время презентации в Укринформе Восьмого доклада ВОЗ о глобальной эпидемии табака сказал заместитель генерального директора ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины» Владислав Збанацкий.

«Потребление ТИЭН (табачные изделия для электрического нагрева) сейчас увеличивается в геометрической прогрессии, особенно среди женщин. Агрессивная реклама, промотируется определенная причастность к люкс-сегменту и создание иллюзии меньшего вреда. Корпорации распространяют ложную информацию, что электронные системы нагрева табака являются безопасными, или менее вредными, или помогают бросить курить. Но это не так. ВОЗ говорит, что такие продукты вызывают такую же сильную зависимость и вредят здоровью, как и обычное табакокурение. К примеру, в аэрозоле ТИЭН содержится до 50 канцерогенов, т.е. почти столько же опасных соединений, что и в обычном сигаретном дыме. 22 из этих соединений имеют уровень токсичности в два раза выше, чем у их соответствий в обычных сигаретах, а 7 из них — более чем в 10 раз токсичнее сигаретных», — сказал Збанацкий.

По его словам, употребление бездымного табака также повышает риск возникновения онкологических заболеваний, заболеваний полости рта, пищевода и т.д.

Читайте также: В Украине начнут штрафовать за отрицание агрессии России

Кроме этого, поскольку ТИЭН часто употребляют несовершеннолетние или молодые люди, вред наносится и нервной системе.

«Особенно страдает и нервная система, поскольку ее формирование происходит до 25 лет, и никотиновая зависимость очень плохо влияет на нервную систему, влияет именно в период ее формирования», — подчеркнул медик.

Напомним, согласно прогнозам ВОЗ, к 2025 году в Украине ожидается снижение распространенности употребления табака на 25,9%.

сигареты, IQOS
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 9 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016