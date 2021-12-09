Системы нагрева табака так же вредят здоровью, как и обычные сигареты

Корпорации распространяют ложную информацию, что электронные системы нагрева табака безопасны, или менее вредны, или помогают бросить курить, но электронные сигареты так же вредят здоровью, как и обычные.

Об этом во время презентации в Укринформе Восьмого доклада ВОЗ о глобальной эпидемии табака сказал заместитель генерального директора ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины» Владислав Збанацкий.

«Потребление ТИЭН (табачные изделия для электрического нагрева) сейчас увеличивается в геометрической прогрессии, особенно среди женщин. Агрессивная реклама, промотируется определенная причастность к люкс-сегменту и создание иллюзии меньшего вреда. Корпорации распространяют ложную информацию, что электронные системы нагрева табака являются безопасными, или менее вредными, или помогают бросить курить. Но это не так. ВОЗ говорит, что такие продукты вызывают такую же сильную зависимость и вредят здоровью, как и обычное табакокурение. К примеру, в аэрозоле ТИЭН содержится до 50 канцерогенов, т.е. почти столько же опасных соединений, что и в обычном сигаретном дыме. 22 из этих соединений имеют уровень токсичности в два раза выше, чем у их соответствий в обычных сигаретах, а 7 из них — более чем в 10 раз токсичнее сигаретных», — сказал Збанацкий.

По его словам, употребление бездымного табака также повышает риск возникновения онкологических заболеваний, заболеваний полости рта, пищевода и т.д.

Кроме этого, поскольку ТИЭН часто употребляют несовершеннолетние или молодые люди, вред наносится и нервной системе.

«Особенно страдает и нервная система, поскольку ее формирование происходит до 25 лет, и никотиновая зависимость очень плохо влияет на нервную систему, влияет именно в период ее формирования», — подчеркнул медик.

Напомним, согласно прогнозам ВОЗ, к 2025 году в Украине ожидается снижение распространенности употребления табака на 25,9%.