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В США могут остановить продажу систем IQOS

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В США могут остановить продажу систем IQOS

Комиссия по международной торговле США приняла решение остановить продажу и импорт систем нагревания табака IQOS компании Philip Morris International из-за нарушения патента другой табачной компании. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal.

Комиссия приняла решение о нарушении двух патентов в среду, теперь оно находится на «административном рассмотрении», что займет около двух месяцев. Запрет вступит в силу только после подписания президентом США.

Иск о нарушении прав интеллектуальной собственности подала компания-конкурент R.J. Reynolds Tobacco, связанная с British American Tobacco. Последней принадлежит система нагревания табака под маркой glo. Philip Morris International и ее партнер в США компания Altria Group не согласны с решением американских властей и намерены обжаловать его. Как указали производители, похожие иски, основанные на патентном праве, не имели успеха в Европе.

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При использовании систем нагревания табака не происходит его горение, не образуется дым, указывает The Wall Street Journal.

США, IQOS
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