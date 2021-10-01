В США могут остановить продажу систем IQOS

Комиссия по международной торговле США приняла решение остановить продажу и импорт систем нагревания табака IQOS компании Philip Morris International из-за нарушения патента другой табачной компании. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal.
Комиссия приняла решение о нарушении двух патентов в среду, теперь оно находится на «административном рассмотрении», что займет около двух месяцев. Запрет вступит в силу только после подписания президентом США.
Иск о нарушении прав интеллектуальной собственности подала компания-конкурент R.J. Reynolds Tobacco, связанная с British American Tobacco. Последней принадлежит система нагревания табака под маркой glo. Philip Morris International и ее партнер в США компания Altria Group не согласны с решением американских властей и намерены обжаловать его. Как указали производители, похожие иски, основанные на патентном праве, не имели успеха в Европе.
При использовании систем нагревания табака не происходит его горение, не образуется дым, указывает The Wall Street Journal.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016