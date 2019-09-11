Рада сегодня займется коррупцией и перезагрузкой НАПК

Рада планирует принять законы о конфискации незаконных активов и перезагрузки НАПК.

Как отмечается в повестке дня заседания, опубликованном на сайте парламента, Верховная Рада планирует в среду принять законопроект № 1031 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов», а также законопроект № 1029 по обеспечению эффективности институционального механизма предотвращения коррупции.

Президентский законопроект № 1031 о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов, а также два альтернативных к нему — № 1031-1, авторами которого выступили народные депутаты от фракции «Европейская солидарность», и № 1031-2 — депутаты от «Голоса» — стоят первым вопросом повестки дня.

В среду предполагается рассмотрение еще одного внесенного Президентом законопроекта № 1029 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции». В него внесен альтернативный законопроект № 1029-1 депутата от «Батькивщины» Ивана Крулько.

Законопроект № 1029, в частности, предусматривает перезагрузку работы Национального агентства по предупреждению коррупции. По предложениям Президента, председатель НАПК должен назначаться Кабмином по итогам конкурса, в котором решающую роль имеют международные эксперты, как это было с Антикоррупционным судом.

Кроме того, на заседании в среду парламентарии должны рассмотреть законопроект № 1047 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля», № 1065 по совершенствованию правовой охраны географических названий, № 1068 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «О стандартизации».

Народные депутаты также намерены принять законопроекты № 1052 «О внесении изменений в Закон Украины „О строительных нормах“ по совершенствованию нормирования в строительстве», № 1081 относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Кроме того, повестка дня предусматривает рассмотрение законопроектов блока экономической политики: № 1037 «О внесении изменения в Закон Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества», цель которого приведение норм данного закона в соответствие с Конституцией; № 1059 по стимулированию инвестиционной деятельности в Украине, № 1085 по защите прав потребителей финансовых услуг; № 1070 относительно усовершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации; № 1072 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно представления единой отчетности по ЕСВ и НДФЛ.