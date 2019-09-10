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iPhone 11, iPad 7 и Arcade: какие новинки представила компания Apple

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iPhone 11, iPad 7 и Arcade: какие новинки представила компания Apple

Компания Apple провела во вторник презентацию своих новых разработок. Трансляция мероприятия из театра Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния) велась на официальном сайте компании.

Наиболее ожидаемыми стали новые телефоны — iPhone11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

На презентации было объявлено, что у самой младшей модели новой линейки — iPhone 11 будет шесть цветов корпуса. У телефона две камеры и одна из них широкоугольная. Камера сможет снимать видео в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Фронтальная камера получит возможность записывать видео в режиме замедленной съемки. Помимо этого, iPhone 11 оснастят дисплеем Liquid Retina диагональю 6,1 дюйма.

Обслуживает новые телефоны процессор А13 Bionic — «самый быстрый чип», как уверяют в презентации. Заряд iPhone11 держит на час дольше, чем предыдущий XR и достаточно водонепроницаем, чтобы затонуть на глубину в два метра на полчаса. Стоить телефон будет 699 долларов.

iPhone 11 Pro уже будет идти с тремя камерами. Он будет доступен в четырех цветах. Помимо этого новая модель будет доступна в двух версиях: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Они будут отличаться размерами: диагональ экрана составит соответственно 5,8 дюйма и 6,5 дюйма.

Благодаря новому чипу мощность графического процессора выросла на 40% по сравнению с предыдущими моделями. Батарея iPhone 11 Pro держится на 4 часа дольше, чем в iPhone XS.

Также именно эта модель получит новый дисплей — Super Retina XDR.

Цена iPhone 11 Pro начинается от 999 долларов. iPhone 11 Pro Max  будет стоить от 1099 долларов.

С 20 сентября в продажу также поступит новая модель смарт-часов Apple Watch Series 5. Особенность новой модели состоит в том, что экран постоянно подсвечен. Более яркого освещения можно будет добиться, легонько стукнув пальцем по ремешку. Заряди батареи при таком режиме работы хватает на 18 часов.

Смарт-часы могут служить компасом, при этом на экран выводятся данные о широте и долготе той точки, в которой находится пользователь, а также данные о направлении движения. На экран также можно вывести изображения созвездий.

В смарт-часах появилась «тревожная кнопка», которая позволяет связаться со службами спасения в 150 странах.

Впервые Apple Watch Series 5 будут выпускаться в титановом и керамическом корпусе. Также впервые владельцы смарт-часов смогут добровольно участвовать в медицинских исследовательских программах, нацеленных на сбор данных о сердечной деятельности, об уровне шума и о состоянии здоровья женщин.

Компания Apple также представила седьмое поколение планшетов iPad, которые будут работать под управлением специально разработанной iPadOS.

Новая модель получит Retina-дисплей диагональю 10.2 дюймов и процессор A10 Fusion. Устройство оснащено датчиком, распознающим отпечатки пальцев.

Для нового планшета доступна небольшая съемная клавиатура. Кроме того, с устройством можно работать с помощью стилуса Apple Pencil, который позволяет рисовать и писать на экране планшета, как в обычном блокноте.

В компании заявили, что он будет работать вдвое быстрее, чем его предшественник. Новая модель также будет поддерживать SD-карты памяти.

На презентации отметили, что планшет полностью состоит из переработанного алюминия.

Стоимость модели будет начинаться от 329 долларов, а продажи стартуют 30 сентября.

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Кроме того, компания представила игровой сервис Arcade. Платформа предоставит пользователям доступ к играм различных производителей. Приложения можно будет запускать со смартфонов, планшетов и AppleTV. По информации портала Apple Insider, специализирующегося на новостях о продукции этой компании, Apple при создании нового сервиса затратила около 500 млн долларов для того, чтобы привлечь лучших специалистов в области разработки компьютерных игр.

На презентации в Купертино также были представлены несколько игр, которые будут доступны пользователям сервиса.

Запуск Apple Arcade состоится 19 сентября. Сервис будет доступен более чем в 150 странах. За 4,99 доллара пользователям будет доступны около 100 игр.

Apple, iPhone, iPad
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