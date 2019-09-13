Зеленский призвал страны Запада сохранить антироссийские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад продолжить политику санкций в отношении России. Заявление на эту тему он сделал в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

«Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей, — сказал Зеленский. — Пока не будет мира, должны сохраняться санкции».