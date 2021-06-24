Зеленский продлил санкции против российских СМИ и публичных лиц

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 18 июня, которым продлеваются персональные и экономические санкции против 312 физических и 103 юридических лиц, список которых был предоставлен Кабинетом министров.
Соответствующий документ № 265/2021 обнародован на сайте президента в четверг.
Вместе с ним обнародован полный перечень лиц, против которых вводятся санкции от СНБО. Среди прочих в нем — генеральный директор российского «Первого канала» Константин Эрнст, главный редактор телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян, а также ряд других российских журналистов и политических деятелей, открыто поддерживающих оккупацию Крымского полуострова и ОРДЛО.
В список юридических лиц, против которых вводятся санкции СНБО, входят российские СМИ, в частности, ОАО «Первый канал. Всемирная сеть», телеканалы «РТР-Планета», информационный канал «Россия-24», которые входят в структуру Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», ОАО «Телекомпания НТВ».
Санкции СНБО были продлены также относительно ряда военно-промышленных госпредприятий РФ, предприятий, находящихся на территории временного оккупированого Россией Крыма, а также ряда других организаций, в частности «Благотворительного фонда Святителя Василия Великого», некоммерческой организации «Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом» и др.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016