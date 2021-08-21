Зеленский ввел в действие санкции против Шария и Гужвы

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие вчерашние решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В частности, о санкциях против блогера Анатолия Шария и главреда издания «Страна» Игоря Гужвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованные указы.
Одним указом санкции введены против Шария, его жены Ольги Шарий и тещи Аллы Бондаренко. Под ограничениями теперь информационное агентство «Шарий.NET», а также социальные сети и YouTube-каналы.
Другим указом санкции введены против Гужвы и связанных с ним Галины Солнцевой и Любовь Лукашиной Его медиакомпании «Ласмак» (владеет изданием «Страна.ua»), «Маджери» и «Смарт медиа сеть» тоже в списке СНБО.
Напомним, в персональный список санкций вчера кроме Шария и Гужвы также попал нардеп Анатолий Деркач. Эти ограничения коснулись еще шести физлиц и трех компаний, которые ранее попали под санкции США за вмешательство в выборы.
Анатолий Шарий с февраля 2021 объявлен в розыск по подозрению о государственной измене.
Игорь Гужва был в розыске до лета 2019 года по статье «вымогательство», он находится в Австрии.
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