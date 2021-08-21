Войти
Байден не верит в то, что «Талибан» изменился
позиция
Байден не верит в то, что «Талибан» изменился
Зеленский собирается к 2035 году построить новый военно-морской флот
официально
Зеленский собирается к 2035 году построить новый военно-морской флот

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

санкции
RSS

Зеленский ввел в действие санкции против Шария и Гужвы

221
Зеленский ввел в действие санкции против Шария и Гужвы

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие вчерашние решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В частности, о санкциях против блогера Анатолия Шария и главреда издания «Страна» Игоря Гужвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованные указы.

Одним указом санкции введены против Шария, его жены Ольги Шарий и тещи Аллы Бондаренко. Под ограничениями теперь информационное агентство «Шарий.NET», а также социальные сети и YouTube-каналы.

Читайте также: Украинский самолет эвакуировал людей из Кабула

Другим указом санкции введены против Гужвы и связанных с ним Галины Солнцевой и Любовь Лукашиной Его медиакомпании «Ласмак» (владеет изданием «Страна.ua»), «Маджери» и «Смарт медиа сеть» тоже в списке СНБО.

Напомним, в персональный список санкций вчера кроме Шария и Гужвы также попал нардеп Анатолий Деркач. Эти ограничения коснулись еще шести физлиц и трех компаний, которые ранее попали под санкции США за вмешательство в выборы.

Анатолий Шарий с февраля 2021 объявлен в розыск по подозрению о государственной измене.

Игорь Гужва был в розыске до лета 2019 года по статье «вымогательство», он находится в Австрии.

санкции, Владимир Зеленский, Анатолий Шарий
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 21 августа 2021
Пятница, 20 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Годный
Сергей Годный
политолог

Венедиктова сама показала, что не верит в правдивость обвинений против Медведчука

Генеральный прокурор перечисляет обвинения в адрес Виктора Медведчука и Тараса Козака, а сама постоянно сигнализирует нам на языке жестов «Не верю», «Не верю».
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Не так страшен «Северный поток-2», как его малюют?

«Северный поток-2» - не первый и даже не третий газопровод в обход Украины. Почему же вокруг СВ-2 такой ажиотаж? Поэтому наша элита боится, что после запуска «Северного потока-2» украинская ГТС станет просто не нужна.
Сергей Слободчук
Сергей Слободчук
политтехнолог, эксперт-международник

Чиновник, курировавший постройку флагштока в Херсоне, пожертвовал «лексусом», чтобы показать, как работает «закон Даннинга-Крюгера»

Человек пожертвовал «лексусом» (который, судя по финансовой отчетности, и есть флагшток :-)), чтобы показать, как работает закон Даннинга-Крюгера. Давайте скажем ему спасибо. И спасибо, что никто не пострадал во время эксперимента
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016