Пристайко признал, что даты проведения саммита Нормандской четверки еще нет

Дата проведения встречи лидеров государств «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, Россия) еще не определена, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Даты Нормандского формата ещё нет», — сказал Пристайко журналистам на пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в понедельник в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

При этом, по его словам, все стороны переговорного процесса готовы к встрече.

«Все условия выполнены. Ищем приемлемую дату. Даты уже обсуждаются, но я бы не хотел их озвучивать, пока не будет согласования всех сторон», — рассказал Пристайко.