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В МИД не ожидают прорыва на «нормандской» встрече

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В МИД не ожидают прорыва на «нормандской» встрече

Министр иностранных дел Вадим Пристайко надеется на прорыв от встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии, запланированной на 9 декабря, но пока подготовлено сдержанное коммюнике по его ожидаемым результатам.

В интервью «РБК-Украина» он рассказал о двух подходах в этом плане.

Комментируя заявления президента России Владимира Путина от 15 ноября, Пристайко сказал: «Мы договорились об определенных условиях для проведения встречи 9 декабря. Никакие другие требования не воспринимаются — мы готовимся к встрече четырех лидеров».

«Есть два подхода. Первый — давайте контролировать наши ожидания и не ставить слишком амбициозные задания перед собой, чтобы потом, не найдя путь их выполнения, мы не говорили, что прогресс не достигнут, и мы даже откатились назад. Это осторожный подход, который зафиксирован в коротком коммюнике, о котором мы с вами говорили», — отметил глава МИД.

«Мы этот документ выписали, все четыре стороны на него согласились, это рабочий документ, который внешнеполитические советники глав государств предлагают своим лидерам», — добавил он.

«Если в ходе разговора лидеров будет достигнут какой-то прорыв, а мы хотели бы на это надеяться, то оперативно будет подготовлен новый документ. Например, все четыре лидера придут к тому, что надо заканчивать с войной и есть три-четыре шага, которые надо сделать. Это идеальный сценарий, но сейчас наши ожидания основаны на минимально возможном варианте», — сказал Пристайко.

Он почеркнул, что «даже подготовленное короткое коммюнике предусматривает, что к моменту встречи обмен уже состоится, наши корабли вернут (захваченные РФ в Керченском проливе, — ред.)».

«Это все есть в осторожном варианте, и это абсолютно конкретные вещи. Документ — это вишенка на торте», — сказал министр.

«Трехсторонняя контактная группа в Минске сама по себе автономна, но она не работает без политических указаний. Три последних года эта возможность была потеряна, потому что лидеры не сказали, чего они хотят от работы ТКГ. Мы даем новый толчок минской группе», — заявил Пристайко.

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«Лидеры договорились, определили вот такие следующие направления. Теперь договаривайтесь в Минске, создайте подгруппу, например, по передаче границы под контроль Украины и на протяжении некоторого времени покажите нам решение, как этого добиться. Второе — в гуманитарной группе закончите до такого-то времени обмен всех на всех. Решите существующие гуманитарные проблемы, подготовьтесь к возможному проведению выборов», — добавил он.

«Всем четырем подгруппам: по безопасности, политической, экономической и гуманитарной, думаю, им будут даны направления, по которым они за определенный разумный период работы должны будут показать результат. Тогда можно будет подводить итоги следующего этапа», — подытожил Пристайко.

нормандский формат, Вадим Пристайко
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