У Зеленского заявили, что североатлантический и европейский курс остаются приоритетными для Украины

Североатлантический и европейский курс остаются приоритетными для Украины, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

«Североатлантический и европейский курс остаются приоритетными для Украины. Во-первых, он закреплен в Конституции. Во-вторых, он находит отражение в ежедневных шагах власти. В-третьих, в отношении него можно смело говорить, что есть консенсус в обществе», — сказал Никифоров в комментарии агентству «Интерфакс-Украина», комментируя слова бывшего главы МИД Украины, нынешнего посла в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с РФ.

Он добавил, что относительно заявления Пристайко пока не следует спешить с выводами.

«Относительно слов Пристайко — я все-таки думаю, что не нужно спешить с выводами. Он использовал слово „гибкость“, и я думаю, что нужно переспросить у него самого, что именно он имел ввиду — пусть он свои слова пояснит. Но никаких пояснений пока не было», — отметил пресс-секретарь президента.

Никифоров также подчеркнул, что никаких предложений от западных партнеров Украины относительно возможного отказа от потенциального членства в НАТО во избежание войны с РФ не поступало.

«Как раз наоборот. Они все неоднократно подчеркивали, что политика открытых дверей остается для Украины открытой», — резюмировал он.

Ранее посол Украины в Великобритании, бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью BBC Radio 5 Live заявил, что в Киеве могут отказаться от вступления в Североатлантический альянс, если это поможет избежать полномасштабной войны с Россией. При этом он признал, что его слова могут идти в разрез с нормами Конституции Украины. «Я сейчас отчасти иду против главного документа, который у нас есть. Но когда я говорю это, я имею в виду, что мы гибкие и пытаемся найти лучший выход. Если нам придется пойти на какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно», — подытожил дипломат.